Służby odpowiedzialne za odśnieżanie miasta są w Szczecinie w gotowości. Choć nikt na walce ze skutkami zimy nie planował oszczędzać, to wynik przetargu na zimowe utrzymanie ulic był miłym zaskoczeniem. Miasto zapłaci minimalnie więcej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie zawarł umowy na zimowe oczyszczanie miasta. Objętych jest nim 753 km jezdni. Wartość umowy zawartej z firmą Remondis Szczecin Sp. z o.o. na okres od 01.10.2022 do 30.04.2023 r. wynosi 7 777 092,07 zł. To ten sam poziom co przez ostatnie lata.

Za odśnieżanie prawobrzeżnej części miasta odpowiedzialne jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. Otrzyma ono za to ponad 2 miliony złotych.

Piaskarki w gotowości są od prawie 2 miesięcy. Ale tzw. akcja zima to nie tylko zgarniające z ulic śnieg pługi. Umowa obejmuje ręczne usuwanie śniegu i błota pośniegowego oraz likwidacja gołoledzi z ponad 70 tysięcy metrów kwadratowych chodników, z ponad 60 tysięcy metrów bieżących dróg rowerowych, odśnieżanie i odladzanie mostów, wiaduktów, parków i schodów.

Miasto ma też od dawna zgromadzone zapasy ponad 7000 ton soli i 800 ton piachu.

Trzy kolejności odśnieżania

W I i II kolejności ujęte zostały przede wszystkim główne ciągi komunikacyjne, po których kursuje komunikacja miejska, a także mosty, wiadukty i ulice o dużym nachyleniu. W III kolejności ujęte zostały m.in. ulice łączące główne ciągi komunikacyjne. Ulice nieujęte w planie Akcji Zima, oczyszczane będą interwencyjnie, po zakończeniu działań w I, II i III kolejności.

W I kolejności wykonawcy zobowiązani są do zapewnienia przejezdności w ciągu 4 godzin od chwili wystąpienia opadów śniegu bądź gołoledzi, w II kolejności przejezdność powinna zostać zapewniona w ciągu 6 godz. Po ustaniu opadów śniegu w ciągu 4 godz. wykonawcy zobowiązani są do usunięcia z jezdni śniegu i błota pośniegowego (dot. I i II kolejności).

W III kolejności wykonawcy zobowiązani są do zapewnienia przejezdności w ciągu 16 godzin (lewobrzeże) oraz 12 godzin (prawobrzeże) od ustania opadów śniegu.