Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców korzystających z wodociągu Wałcz w Zachodniopomorskiem. RCB i Sanepid poinformowały w czwartek po południu o wykryciu w tym wodociągu bakterii z grupy coli. Mieszkańcy Wałcza i pobliskich wsi (Ostrowiec, Kołatnik, Pluskota) do celów spożywczych i higienicznych muszą używać wody dostarczonej beczkowozami.

Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

W czwartek po godz. 16 RCB opublikowało alert: "Woda w m. Wałcz, Ostrowiec, Kołatnik, Pluskota nie nadaje się do spożycia. Gmina zapewnia wodę butelkowaną oraz z beczkowozu". Do odwołania obowiązuje zakaz używania wody z sieci wodociągowej do przygotowywania posiłków i mycia.

Komunikat w tej sprawie opublikował też Zachodniopomorski Państwowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. Wodociąg "Wałcz" zaopatruje w wodę ok. 23,3 tys. mieszkańców miejscowości Wałcz, Ostrowiec, Kołatnik i Pluskota.