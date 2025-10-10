Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców korzystających z wodociągu Wałcz w Zachodniopomorskiem. RCB i Sanepid poinformowały w czwartek po południu o wykryciu w tym wodociągu bakterii z grupy coli. Mieszkańcy Wałcza i pobliskich wsi (Ostrowiec, Kołatnik, Pluskota) do celów spożywczych i higienicznych muszą używać wody dostarczonej beczkowozami.

Zobacz również:

W czwartek po godz. 16 RCB opublikowało alert: "Woda w m. Wałcz, Ostrowiec, Kołatnik, Pluskota nie nadaje się do spożycia. Gmina zapewnia wodę butelkowaną oraz z beczkowozu". Do odwołania obowiązuje zakaz używania wody z sieci wodociągowej do przygotowywania posiłków i mycia.

Komunikat w tej sprawie opublikował też Zachodniopomorski Państwowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. Wodociąg "Wałcz" zaopatruje w wodę ok. 23,3 tys. mieszkańców miejscowości Wałcz, Ostrowiec, Kołatnik i Pluskota.

"W wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Wałcz stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy coli, co stanowi zanieczyszczenie mikrobiologiczne - woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia (...) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi" - wyjaśniono w komunikacie sanepidu.

Tego nie wolno robić

Z tego powodu:

  • woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków;
  • woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania;
  • woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.

Mieszkańcom Wałcza i pobliskich miejscowości woda jest dostarczana beczkowozami i w butelkach.

Trwa ustalanie źródła skażenia wody. Wodociąg objęty jest stałym nadzorem. Będziemy na bieżąco informować o sytuacji - powiedziała rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Małgorzata Kapłan