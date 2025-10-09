​Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył, że USA planuje wycofać amerykańskich sił z Europy. "Ale możemy je trochę przesunąć" - dodał. Zapowiedział też, że może nałożyć kolejne sankcje na Rosję. Zasugerował także wyrzucenie z NATO Hiszpani, odnosząc się w ten sposób do tego, że Madryt nie wydaje odpowiednio dużo na obronność. "Nie mają argumentu, by tego nie robić (...). Może powinniście, szczerze mówiąc, wyrzucić ich z NATO" - dodał.

Donald Trump zasugerował, że Hiszpania powinna opuści NATO (Zdjęcie poglądowe) / PAP/EPA/WILL OLIVER / PAP/EPA

Trump na spotkaniu w Białym Domu z przywódcą Finlandii Alexandrem Stubbem powiadomił, że USA zamierzają kupić od Finów 11 lodołamaczy. Liderzy rozmawiali też o NATO, wojnie w Ukrainie i o Pokojowej Nagrodzie Nobla.

Amerykański przywódca został zapytany przez jedną z dziennikarek, czy zamierza wycofać amerykańskie siły z Europy. Nie, ale możemy niektóre przesunąć - oświadczył prezydent. Minister departamentu wojny Pete Hegseth dodał, że USA analizują, gdzie ich siły stacjonują i co, jest najbardziej sensowne dla Amerykanów i sojuszników z NATO.

Hiszpania opuści NATO?

Donald Trump powiedział też, że może należy rozważyć wyrzucenie z NATO Hiszpanii w związku z tym, że nie wydaje odpowiednio dużo na obronność. Nie mają argumentu, by tego nie robić (...). Może powinniście, szczerze mówiąc, wyrzucić ich z NATO - dodał.

W ostatnich miesiącach Hiszpania była krytykowana przez sojuszników z NATO, w tym USA, za opór wobec przeznaczania 5 proc. PKB na obronność. Rząd w Madrycie argumentował m.in., że dla spełnienia celów Sojuszu wystarczą wydatki na poziomie 2,1 proc.. Podkreślał również swoje zaangażowanie w misje na wschodniej flance.

Prezydent zapewnił, że USA "energicznie" broniłyby Finlandii w przypadku ataku ze strony Rosji, jednak ocenił, że nie sądzi, by Władimir Putin to zrobił.

Nobel dla Trumpa? "Nie robię tego dla nagrody"

Pytany zaś o to, jak ocenia swoje szanse na Pokojową Nagrodę Nobla, której laureat zostanie ogłoszony w piątek, odparł, że ogłosił porozumienia kończące "siedem wojen, teraz ósmą", kolejną byłaby wojna w Ukrainie. Myślę, że tego też dokonamy - dodał, zapewniając, że USA i NATO zwiększają naciski w sprawie doprowadzenia do pokoju w tym kraju.

Dodał, że USA sprzedaje dużo broni NATO. I w większości, jak zakładam, trafia ona na Ukrainę - stwierdził.

Zapowiedział także, że może nałożyć nowe sankcje na Rosję. Nie wiem naprawdę, co zamierzają zrobić. Ale wiem, że nikt w historii nie zakończył ośmiu wojen w ciągu dziewięciu miesięcy. A ja zakończyłem osiem wojen - powiedział Trump.

Zapewnił jednocześnie, że nie robi tego, by otrzymać nagrodę, lecz by ocalić ludzkie życie.