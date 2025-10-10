Co najmniej dwie osoby zginęły w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4, które odnotowano w piątek rano u wybrzeży południowych Filipin - podały lokalne władze. Służby sejsmologiczne odwołały ostrzeżenie przed tsunami. Wstrząsy uszkodziły budynki i spowodowały przerwy w dostawie energii. Dramatyczne nagranie ukazujące moment trzęsienia dostaliśmy od naszego Słuchacza na Gorącą Linię RMF FM.
PHIVOLCS poinformował w nocy z czwartku na piątek, że wstrząs nastąpił na głębokości 10 kilometrów, około 62 km na południowy wschód od miasta Manay po godz. 9.40 czasu lokalnego (godz. 3.40 w Polsce). PHIVOLCS oraz amerykański system ostrzegania przed tsunami wydały alerty, ostrzegając przed niebezpiecznymi falami tsunami o wysokości 1-3 m na wybrzeżach w promieniu 300 km od epicentrum.
