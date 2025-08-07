Kilkanaście osób zostało poszkodowanych w hali produkcyjnej w Kornicach (pow. raciborski, woj. śląskie), gdzie mieści się zakład lakierniczy. Prawdopodobną przyczyną było wyłączenie systemu wentylacyjnego.

Zatrucie w hali produkcyjnej na Śląsku / Shutterstock

Na terenie zakładu w Kornicach prowadzona jest akcja ratownicza. Osoby zgłaszają osoby związane z podtruciem - przekazał RMF FM dyżurny straży pożarnej.

Strażak poinformował nas, że wstępne ustalenia wskazują na to, że przyczyną zdarzenia było wyłączenie systemu wentylacyjnego.

Na chwilę obecną siedem osób zostało przewiezionych do szpitala. Dziesięć pozostałych jest badanych na miejscu i decyzja o ewentualnej hospitalizacji zostanie podjęta później - dodał.



