Od poniedziałku na blisko miesiąc zamknięty zostanie zjazd z autostrady A4 w Mysłowicach na trasę S1 od strony Katowic w kierunku Cieszyna - wynika z zapowiedzi zarządcy autostrady, spółki Stalexport Autostrada Małopolska (SAM). To konieczne ze względu na kolejny etap remontu na węźle Brzęczkowice.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wiadukt trasy S1 na węźle Brzęczkowice w Mysłowicach, na skrzyżowaniu z autostradą A4, jest remontowany od końca stycznia br. Zarządca prywatnego płatnego odcinka A4 od tego czasu informuje o kolejnych utrudnieniach w związku z pracami, powodującymi szczególnie w godzinach szczytu znaczne korki.



Jak wynika z informacji rzecznika spółki Stalexport Autostrada Małopolska Rafała Czechowskiego, w czwartek otwarto zamknięty dotąd zjazd z drogi S1 na A4 dla kierowców jadących od strony Łodzi w kierunku Katowic.

Objazdy na zamkniętym odcinku autostrady

W kolejnym etapie prac, od poniedziałku 22 maja br. do połowy czerwca zostanie zamknięty zjazd z autostrady A4 na drogę S1 dla podróżujących od Katowic w kierunku Tychów, Bielska-Białej i Cieszyna. Objazd zostanie poprowadzony łącznicą Katowice-Łódź, a następnie z wykorzystaniem węzła Sosnowiec-Jęzor, skąd możliwy będzie powrót na drogę S1 na Cieszyn.



Pracom remontowym na węźle Brzęczkowice towarzyszą inne zmiany i oznaczenia organizacji ruchu. Na obu jezdniach A4 pod wiaduktem są dwa zwężone pasy ruchu i ograniczenie prędkości do 60 km/godz., podobne ograniczenie jest na drodze S1, na jezdni do Łodzi w rejonie wiaduktu nad A4. Znak "stop" znajduje się na końcu łącznicy relacji Cieszyn - Katowice (z drogi S1 na A4).

Remonty potrwają do jesieni

Równocześnie trwa remont nieodległego wiaduktu nad autostradą w Mysłowicach. Także tam występują lokalne utrudnienia: jedna z jezdni autostrady jest zamknięta, a ruch odbywa się drugą jezdnią obustronnie - dwoma zwężonymi pasami ruchu w każdą stronę.



Remonty obu tych wiaduktów mają potrwać do jesieni i obejmować m.in. naprawę łożysk, barier i balustrad, powierzchni betonowej i urządzeń dylatacyjnych



Szczegółowe informacje na temat terminów i lokalizacji zmian w organizacji ruchu są publikowane na stronie internetowej: www.ia4.pl, na twitter.com/A4KatKra oraz w Punktach Informacji Drogowej.



Ogłaszając wyniki finansowe za 2022 r. spółka SAM zasygnalizowała m.in. planowaną na kolejne lata, tj. do końca koncesji w 2027 r., wymianę nawierzchni jezdni na całym płatnym odcinku. Koncesjonariusz planuje też szereg innych prac na autostradzie. Poza wymianą nawierzchni zakończona zostanie modernizacja odwodnienia autostrady na całym odcinku koncesyjnym.



Ponadto wyremontowane zostaną: nawierzchnia jezdni na trzech węzłach autostradowych, a także wszystkie przejazdy awaryjne, trzy wiadukty w ciągu i nad autostradą oraz nawierzchnia betonowa na placach poboru opłat. Koncesjonariusz wybuduje również dodatkowe miejsca obsługi podróżnych. Część z tych prac jest już w trakcie realizacji.