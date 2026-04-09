Po prawie 25 latach od brutalnego zabójstwa 16-letniej Izabeli M. w miejscowości Żarki-Letnisko, śledczy wracają do jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych województwa śląskiego. Prokuratura Rejonowa w Myszkowie, wspólnie z zespołem Archiwum X Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, prowadzi czynności procesowe, licząc na przełom dzięki nowoczesnym metodom kryminalistycznym.

W sierpniu 2001 roku w miejscowości Żarki-Letnisko w województwie śląskim doszło do zabójstwa 16-letniej Izabeli M.

W toku postępowania śledczy ustalili, że do tragicznych wydarzeń doszło dokładnie 10 sierpnia 2001 roku około godziny 22:00 w pobliżu ulicy Kąpielowej. Wracająca do domu nastolatka została zaatakowana przez nieznanego sprawcę, który zadał jej niemal 50 ran kłutych i ciętych. Obrażenia okazały się śmiertelne.

W 2008 roku Prokuratura Rejonowa w Myszkowie umorzyła śledztwo dotyczące zabójstwa dziewczyny, co było spowodowane niewykryciem sprawcy przestępstwa.

Sprawa była wówczas głośna, informowały o niej nie tylko lokalne media.

"Intensywne czynności procesowe"

W czwartek prok. Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, poinformował, że prowadzone są czynności w śledztwie umorzonym przed siedemnastoma laty.

"Pomimo umorzenia śledztwa, sprawa nadal pozostawała w zainteresowaniu organów ścigania. Od września 2025 roku Prokuratura Rejonowa w Myszkowie wspólnie z funkcjonariuszami Zespołu do spraw Niewykrytych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (Archiwum X) wykonuje intensywne czynności procesowe" - przekazał.

W związku z powyższym, myszkowska prokuratura rejonowa i funkcjonariusze katowickiego Archiwum X apelują: osoby, które mają jakąkolwiek wiedzę w tej sprawie, proszone są o przekazywanie posiadanych informacji.

Dotychczas w śledztwie przesłuchano kilkunastu świadków oraz zasięgnięto opinii biegłych z zakresu różnych specjalności. "Współczesne możliwości kryminalistyczne umożliwiły pozyskanie z uprzednio zabezpieczonych dowodów śladów, które aktualnie poddawane są szczegółowej analizie" - podkreśla prok. Tomasz Ozimek.