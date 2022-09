​Tymczasowe areszty dla czterech osób podejrzanych w śledztwie dotyczącym fałszywych policjantów. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu. Przestępstwa popełniane były m.im. w Będzinie, Rudzie Śląskiej oraz Rzeszowie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do przestępstw dochodziło od stycznia do marca tego roku. Podejrzani podawali się za policjantów. Osobom, do których dzwonili mówili, że prowadzą tajną akcję. Wmawiali seniorom, że jej celem jest zatrzymanie złodzieja, który razem z pracownikiem banku, zamierzał ukraść ich oszczędności. Żeby temu zapobiec, należało jechać do banku,wypłacić pieniądze i przekazać je policjantowi. To miało być zabezpieczenie przed kradzieżą.

W rzeczywistości było to oszustwo: nikt nie planował kradzieży pieniędzy z konta, a policjant był fałszywy. Osoby, które uwierzyły oszustom przekazały im od 17 do 65 tysięcy złotych.

Po zatrzymaniu prokurator postawił czwórce podejrzanych zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa. Dwóm kobietom i dwóch mężczyznom grozi teraz do ośmiu lat więzienia.