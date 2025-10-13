W pierwszym tygodniu listopada związkowcy zorganizują akcję protestacyjną na Śląsku – taką informację przekazali po spotkaniu przedstawiciele największych central związkowych w regionie. Związki zwierają szyki w obronie przemysłu i miejsc pracy na Śląsku i w Zagłębiu.

Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej podczas pikiety w Warszawie w 2019 r. / Jakub Kamiński / PAP

Przedstawiciele central związkowych z woj. śląskiego reaktywowali Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS).

Związkowcy zapowiadają protesty, domagają się rozmów z rządzącymi na temat górnictwa, hutnictwa czy motoryzacji.

W ich ocenie sytuacja przemysłu na Śląsku jest dramatyczna.

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, na razie związkowcy nie zdradzili szczegółów swoich działań. Nie padła konkretna data ani konkretne miejsce protestu.

Wiadomo już jednak na pewno, że związki, które do tej pory organizowały różne manifestacje górnicze czy hutnicze osobno, teraz będą działać razem.

Reaktywowany został bowiem Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Piotr Nowak powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że decyzja o wznowieniu działalności MKPS jest motywowana sytuacją przemysłu w regionie.

Jak dodał, ostatnie rozmowy z przedstawicielami rządu, m.in. na temat osłon socjalnych, rozwiązań dla hutnictwa czy miejsc pracy, nie przyniosły żadnych rezultatów, a związkowcy czują się ignorowani przez przedstawicieli rządu.

W listopadzie manifestacja

W pierwszym tygodniu listopada odbędzie się manifestacja tutaj, na Śląsku – zapowiedział Nowak. O dalszych krokach związkowcy na razie nie informują.

Okazało się, że dialog nie istnieje, jest niemodny, rząd w ogóle nie zwraca uwagi, kiedy są pokojowe demonstracje (...). Będziemy wspólnie protestować, bo pojedyncze protesty nie robią żadnego wrażenia na rządzących, stąd reaktywacja, wznowienie MKPS – powiedział z kolei szef OPZZ w regionie Wacław Czerkawski.

Podejmiemy działania, które zmuszą rząd do konkretnych rozmów i konkretnych decyzji – dodał.

MKPS powołali w październiku 2012 r. związkowcy z największych central w regionie: NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum Związków Zawodowych i WZZ Sierpień 80. Pod koniec 2012 roku do MKPS dołączyła kolejna centrala, Związek Zawodowy Kontra.

Na przełomie 2012/2013 MKPS organizował referenda strajkowe, a w marcu 2013 r. w całym regionie przeprowadzony został strajk generalny, w którym wzięło udział 85 tys. pracowników z ok. 400 zakładów pracy.

Działalność MKPS była wznawiana w styczniu 2015 r., a później we wrześniu 2020 r., po decyzjach rządzących, które według związkowców uderzały w przemysł i miejsca pracy w regionie.












