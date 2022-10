Jak wieżowiec przetrwa trzęsienie ziemi? Jak roboty widzą nasz świat? Jak działa procesor czyli co wie haker? Tego będzie można dowiedzieć się podczas Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej. W sobotę odbędzie się 17. edycja tej imprezy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Wracamy do siebie z mocą! W sobotę, 8 października 2022 roku, od godziny 15:00 do 22:00 szeroko otwieramy dla Was wszystkie politechniczne drzwi. Z paraliżującego okresu pandemii przechodzimy do spotkania na żywo. Zapraszamy więc wszystkich miłośników nauki - i małych, i dużych - na niezwykłą przygodę" - zaprasza na swojej stronie internetowej uczelnia.

Na uczestników Nocy Naukowców czeka ponad 180 aktywności. Na część obowiązują zapisy. W tym roku Noc Naukowców odbywa się w czterech miastach: Gliwicach, Zabrzu, Katowicach i Rybniku. Hasło przewodnie to: "W rytmie eko".

Uroczysta inauguracja Nocy Naukowców odbędzie się o godz. 15.00 w Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej. Tam też będzie można zobaczyć wiele stoisk pokazowych m.in. z elektrycznym bolidem wyścigowym i bazą kosmiczną.

Będą wykłady, pokazy, warsztaty, wystawy, koncerty i popularnonaukowy talk-show. Wiele aktywności podejmuje kwestie ekologiczne m.in. elektromobilności, ochrony środowiska, ekobudownictwa czy ekologii w architekturze. Niektóre wydarzenia będą transmitowane na żywo w internecie.