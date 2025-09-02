​Na terenie kopalni Sośnica w Gliwicach, należącej do Polskiej Grupy Górniczej (PGG), powstanie pierwsza w Polsce pływająca farma fotowoltaiczna. Inwestycja otrzymała 6,8 mln euro dofinansowania z Funduszu Badawczego Węgla i Stali. Projekt o nazwie POSTEN ma nie tylko dostarczać zieloną energię, ale też wyznaczać kierunki rozwoju technologii OZE na terenach poprzemysłowych.

Kopalnia Sośnica w Gliwicach. Powstanie tu pływająca farma fotowoltaiczna / Andrzej Grygiel / PAP

Pilotażową farmę ma zbudować konsorcjum, którym kieruje gliwicki Instytut Techniki Górniczej KOMAG. Uczestniczą w nim też Główny Instytut Górnictwa - PIB, Politechnika Śląska oraz firmy: SWE (lekkie pontony i konstrukcje kompozytowe pod panele PV), Novum Servis (kotwienia) i KTKM (magazyn i przesył energii).

Projekt o nazwie POSTEN uzyskał w tym roku akceptację Komisji Europejskiej i ma zostać dofinansowany kwotą 6,8 mln euro w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali. Wobec tego w lipcu br. konsorcjum zwróciło się do kopalni Sośnica o wydzierżawienie do co najmniej połowy 2029 r. części jednego z osadników retencyjnych.

Zbiornik wód dołowych na Polu Zachód kopalni Sośnica ma ponad 3 ha powierzchni - projektowana instalacja ma zająć nie więcej niż połowę. W fazie pilotażowej wytwarzana energia elektryczna ma trafiać do rozdzielni elektrycznej pobliskiego zakładu przeróbki mechanicznej węgla i pokryć ok. 15 proc. jego zapotrzebowania.

Partnerzy konsorcjum zwracają uwagę, że eksploatację pływającej instalacji ułatwi brak falowania powierzchni wody w kopalnianym osadniku. Wiadomo też, że ogniwa umieszczane na tafli wody, która odbija promienie słoneczne pracują efektywniej, niż na stałym podłożu. Woda z osadnika ma także chłodzić system.

Jak powiedział cytowany przez PGG Wojciech Mikulski, inżynier energetyczny kopalni, któremu wykonawcy przekazali szczegóły projektu, problemem okazuje się zasolenie wody w osadniku. Dlatego pływająca konstrukcja zostanie wykonana nie z metalu, lecz z materiałów kompozytowych, a panele z ogniwami PV przytwierdzane będą nie metalowymi klamrami czy śrubami, lecz przy pomocy kleju.

Polska wzorem dla Europy

Pływające moduły farmy wyposażone zostaną w tzw. trackery, śledzące ruch słońca i ustawiające pod optymalnym kątem powierzchnię ogniw PV. Energię z modułowego magazynu o pojemności 2 MWh wyprowadzi 800-metrowa linia przesyłowa o mocy 100 kW typu SWET (jednoprzewodowa, o wysokiej częstotliwości i wysokim napięciu, co minimalizuje straty w przesyle).

Projekt przewiduje, że pływające moduły siłowni będzie można przenosić na inne zbiorniki lub grunty, gdzie uzyskiwana z farmy energia mogłaby służyć np. pracom rekultywacyjnym.

Pełnoskalowa instalacja na osadniku Sośnicy ma powstać do początku 2027 r. Do końca 2025 r. w należącej do GIG kopalni doświadczalnej Barbara w Mikołowie powstanie próbna minifarma o małej mocy 155 kW, złożona z 25 sekcji pływających; docelowa ma liczyć 330 pływaków z 10 panelami na każdym z nich. Także w Mikołowie wykonany i zbadany ma zostać do połowy 2026 r. prototyp linii przesyłowej SWET.

To pierwszy w Polsce projekt pływającej fotowoltaiki w skali przemysłowej, który łączy odnawialne źródła energii z magazynowaniem. Pokazujemy, że infrastruktura górnicza może stać się bazą dla transformacji energetycznej - podkreślają przedstawiciele konsorcjum.

Rozwiązania zastosowane w Sośnicy - kompozytowe pontony, mobilne moduły instalacji czy systemy śledzenia słońca - mają stać się wzorem dla kolejnych inwestycji w Polsce i Europie. Dzięki łatwej relokacji modułów farmę będzie można przenosić i wykorzystywać w rekultywacji innych terenów pogórniczych.