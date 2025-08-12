Po wypadku motocyklisty na autostradzie A1 w rejonie Rybnika doszło do awarii śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ruch w kierunku Czech został całkowicie wstrzymany. Policja wyznacza objazdy i apeluje do kierowców o ostrożność.

Awaria śmigłowca ratunkowego na autostradzie A1, ruch czasowo wstrzymany / Shutterstock

Po wypadku motocyklisty, który uderzył w bariery energochłonne na autostradzie A1 w okolicach Rybnika, na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Maszyna lądowała bezpośrednio na jezdni, by udzielić pomocy poszkodowanemu.

Jak poinformował młodszy aspirant Paweł Kasprzak z rybnickiej policji, podczas akcji ratunkowej doszło do awarii śmigłowca. Obecnie ruch na A1 w kierunku granicy państwa jest całkowicie wstrzymany. Trwa wyznaczanie objazdów - przekazał.

Motocyklista został przetransportowany do szpitala karetką pogotowia ratunkowego.

Według wstępnych informacji od ratowników LPR, usterka śmigłowca nie powinna być poważna, jednak procedury bezpieczeństwa wymagają dokładnej weryfikacji stanu technicznego maszyny.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności, stosowanie się do poleceń służb oraz - w miarę możliwości - korzystanie z alternatywnych tras.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ruch w kierunku Gorzyczek odbywa się pasem lewym oraz środkowym. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.