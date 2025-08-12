Rosyjskie grupy sabotażowo-rozpoznawcze infiltrują obszary w pobliżu Dobropola (na północny zachód od Pokrowska). Siły rosyjskie posuwają się naprzód w tempie, które może sugerować, że wkrótce mogą przejść do wojny manewrowej. Sytuacja jest chaotyczna. Ukraiński sztab apeluje o niedawanie wiary pesymistycznym informacjom z frontu, ale kilka potwierdzonych faktów świadczy o tym, że Ukraińcy tracą grunt pod nogami w Donbasie. Wszystko to dzieje się w przededniu rozmów Donalda Trumpa i Władimira Putina, który zwiększa tempo ofensywy.
Centrum analityczne DeepState przekazało, że wojska rosyjskie zintensyfikowały w ostatnich dniach ofensywę w kierunku Dobropola, próbując przeciąć ważne szlaki logistyczne armii ukraińskiej, w tym autostradę Dopropole-Kramatorsk. Równocześnie pojawiają się informacje o problemach z podejmowaniem właściwych decyzji w ukraińskim dowództwie:
"Wróg, znajdując luki w obronie, wnika w głąb, próbując szybko się skonsolidować i zgromadzić, aby móc dalej nacierać, podczas gdy niektórzy dowódcy pewnej brygady albo nie rozumieją w pełni istoty problemu, albo przedstawiają sytuację jako 'opanowaną', w której 'wszyscy zginęli, wszyscy zostali zatrzymani'. Jednak sami wojskowi, którzy utrzymują tam obronę i próbują zrozumieć, co się dzieje, nie zgadzają się z tym" - pisze DeepState.
Do walki o Pokrowsk Kijów posyła swoje najlepsze jednostki. We wtorek elitarny ukraiński Pułk Azow wydał oświadczenie w mediach społecznościowych:
"Kilka dni temu Pierwszy Korpus Azow Gwardii Narodowej Ukrainy przejął odpowiedzialność za wyznaczony rejon obrony w sektorze pokrowskim. Sytuacja pozostaje skomplikowana i dynamiczna. Wróg podejmuje próby natarcia w tym kierunku, ponosząc przy tym znaczne straty w ludziach i sprzęcie. Jednostki korpusu zaplanowały i przeprowadziły działania mające na celu zablokowanie sił przeciwnika w tym rejonie. Informacje o wynikach zostaną przekazane w późniejszym terminie".
Zgodnie z informacjami Ukraińskiej Prawdy, żołnierze Azowa zajęli pozycje w rejonie drogi Dobropole-Kramatorsk, w kierunku Dobropola. Jest to prawdopodobnie obecnie najgorętszy odcinek frontu w Donbasie.