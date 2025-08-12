"Mogę potwierdzić, że siły Azowa robią wszystko, co możliwe, by odciąć rosyjski korytarz na północ od Pokrowska. Nie mogę ujawnić, z której strony atakują, ale mogę potwierdzić, że zaangażowane są różne rodzaje sił zbrojnych" - informuje z kolei niemiecki korespondent "Bilda" Julian Ropcke.

We wtorek ukraińskie wojsko poinformowało, że prowadzi "trudne" walki w rejonie miast Pokrowsk i Dobropole oraz że wysłano rezerwy, aby powstrzymać "natarcie niewielkich grup rosyjskich żołnierzy". Rosjanie mają poruszać się niewielkimi oddziałami 5-, 10-osobowymi i skutecznie infiltrować obszary w pobliżu Dobropola.

Według raportu Instytutu Badań nad Wojną dane NASA dotyczące pożarów wskazują na anomalie termiczne na wschód i południowy wschód od miasta, co sugeruje prowadzenie ostrzału w tym rejonie. ISW ocenia, że Rosjanie zajęli kilka mniejszych miejscowości w tym regionie. Według niektórych blogerów wojennych Rosjanie operują także wzdłuż drogi Dobropole-Kramatorsk, która będzie kluczowa w kontekście zatrzymania ofensywy. Wniosek analityków brzmi ponuro:

Cytat Jest za wcześnie, aby nazywać rosyjskie postępy w rejonie Dobropola przełomem operacyjnym, choć siły rosyjskie najprawdopodobniej dążą do przekształcenia swoich postępów taktycznych w przełom operacyjny w nadchodzących dniach informuje ISW

Amerykański ośrodek analityczny przypomina, że podobny manewr nagłego przyspieszenia działań ofensywnych Rosjanie zastosowali w 2024 roku pod Awdijiwką, co doprowadziło do upadku ukraińskiej twierdzy. Zdaniem ISW w ciągu kilku najbliższych dni stanie się jasne, czy Rosja odniesie w tym rejonie pełen sukces, co pozwoli Władimirowi Putinowi dodać kolejną silną kartę do talii, którą zaprezentuje Trumpowi w piątek na Alasce.

Rzucenie na odcinek Pokrowska Pułku Azow - elitarnej, doświadczonej i wysyłanej w najtrudniejsze miejsca jednostki ukraińskiej - świadczy o powadze sytuacji, ale Azow nie jest sam. Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Ołeksandr Syrski, wydzielił dodatkowe siły i środki w celu zniszczenia wrogich grup dywersyjnych, które przekraczają linię obrony na kierunku Pokrowskim - informuje rzecznik prasowy ukraińskiej armii, cytowany przez serwis Ukraińska Prawda.

Katastrofalne zarządzanie?

Tymczasem, mimo apeli o niedawanie wiary defetystycznym doniesieniom z frontu, nie brakuje głosów, że sytuacja ukraińskich obrońców w rejonie Pokrowska jest katastrofalna.

"Linia kontaktu bojowego jako linia stała w rzeczywistości nie istnieje. Pokrowsk i Myrnohrad są niemal okrążone. Kostantynówka jest częściowo okrążona. Wróg posuwa się w kierunku Kramatorska i Drużkiwki" - pisze na X Bohdan Krotewycz, były podpułkownik Gwardii Narodowej Ukrainy. Wcześniej informował, że organizacja linii obronnych w rejonie prezentuje się dramatycznie, a poszczególne jednostki działają w rozproszeniu, co utrudnia manewrowanie całymi formacjami.

Według informacji przekazanych przez zastępcę szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Ihora Romanenko Rosjanie zgromadzili w rejonie Pokrowska wojska liczące ok. 110 tys. żołnierzy. Sytuacja jest zatem bardzo trudna. Można ją zmienić jedynie poprzez wzmocnienie naszych jednostek i pododdziałów personelem, którego rezerw mamy, delikatnie mówiąc, niewiele. A także poprzez zastosowanie odpowiednich środków rażenia, aby uderzyć w wojska, broń i sprzęt operujące wokół tej aglomeracji. Wokół niej pierścień się zwęża i posuwają się dalej wzdłuż linii okrążenia. Kiedyś był półpierścień, a teraz to ujście okrążenia się zmniejsza. Ze wszystkimi konsekwencjami dla obrońców, którzy są w mieście - mówił na antenie Radia NV.