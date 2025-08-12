Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do rządu o zniesienie ograniczeń w podróżowaniu za granicę dla młodych Ukraińców poniżej 22. roku życia - podały media. Obecnie większość mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat ma zakaz wyjazdu z kraju.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do rządu o zniesienie ograniczeń w podróżowaniu za granicę dla młodych Ukraińców poniżej 22. roku życia / The Presidential Office of Ukraine / PAP/DPA

We wtorek, podczas spotkania z uczestnikami Ukraińskiego Forum Młodzieży, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ujawnił, że zwrócił się do rządu o zniesienie ograniczeń w podróżowaniu za granicę dla młodych Ukraińców w wieku od 18 do 21 lat - podał Reuters.

Poleciłem rządowi, wspólnie z dowództwem wojskowym, wypracowanie możliwości uproszczenia przekraczania granicy państwowej dla młodych Ukraińców - powiedział, cytowany przez Ukraińską Prawdę. Zdaniem ukraińskiego przywódcy to "pozytywna wiadomość", która pomoże młodym Ukraińcom utrzymać więzi z krajem i wykorzystać zdobytą przez nich za granicą edukację przede wszystkim w Ukrainie.

To nie pierwszy raz, kiedy Kijów rozważa zmianę limitu wieku uprawniającego do podróżowania za granicę. W lipcu przewodniczący parlamentu Rusłan Stefanczuk poinformował, że Rada Najwyższa rozważa zezwolenie mężczyznom w wieku od 18 do 24 lat na przekraczanie granicy.

Z powodu stanu wojennego i powszechnej mobilizacji w Ukrainie, mężczyznom w wieku od 18 do 60 lat zabrania się obecnie podróżowania za granicą. Istnieją jednak pewne wyjątki, dotyczące m.in. osób niepełnosprawnych.

Ukraińska Prawda zwróciła się do kancelarii prezydenta i rządu z prośbą o komentarz, ale dotychczas go nie otrzymała.