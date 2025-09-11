Policja w Gliwicach zajęła się sprawą wczorajszego wybuchu w Gierałtowicach. Do eksplozji doszło w opuszczonym domu. Poszkodowane zostały dwie osoby.

Zobacz również:

W opuszczonym domu dwie osoby wykonywały prace porządkowe. Nagle w jednym z pokoi doszło do wybuchu. 

Dwie osoby zostały poszkodowane. Ich obrażenia nie zagrażają życiu. Sam budynek też nie został poważnie uszkodzony. 

W rejonie opuszczonego domu wyznaczono specjalną strefę bezpieczeństwa. Z pobliskich budynków ewakuowano 6 osób. 

Policjanci byli na miejscu do wieczora. Na razie nie udało się ustalić, co konkretnie eksplodowało.

Zobacz również:

Włożył ośmiolatka do wrzącej wody "za karę". Teraz grozi mu dożywocie
Opracowanie: