Policja w Gliwicach zajęła się sprawą wczorajszego wybuchu w Gierałtowicach. Do eksplozji doszło w opuszczonym domu. Poszkodowane zostały dwie osoby.
W opuszczonym domu dwie osoby wykonywały prace porządkowe. Nagle w jednym z pokoi doszło do wybuchu.
Dwie osoby zostały poszkodowane. Ich obrażenia nie zagrażają życiu. Sam budynek też nie został poważnie uszkodzony.
W rejonie opuszczonego domu wyznaczono specjalną strefę bezpieczeństwa. Z pobliskich budynków ewakuowano 6 osób.
Policjanci byli na miejscu do wieczora. Na razie nie udało się ustalić, co konkretnie eksplodowało.