Policja w Gliwicach zajęła się sprawą wczorajszego wybuchu w Gierałtowicach. Do eksplozji doszło w opuszczonym domu. Poszkodowane zostały dwie osoby.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W opuszczonym domu dwie osoby wykonywały prace porządkowe. Nagle w jednym z pokoi doszło do wybuchu.

Dwie osoby zostały poszkodowane. Ich obrażenia nie zagrażają życiu. Sam budynek też nie został poważnie uszkodzony.

W rejonie opuszczonego domu wyznaczono specjalną strefę bezpieczeństwa. Z pobliskich budynków ewakuowano 6 osób.

Policjanci byli na miejscu do wieczora. Na razie nie udało się ustalić, co konkretnie eksplodowało.