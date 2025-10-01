Pasażerowie mogą już korzystać z nowych połączeń kolejowych między Bielsko-Białą a Krakowem. W rozkładzie dziś pojawiły się cztery nowe pary pociągów. Ma być wygodnie i konkurencyjnie czasowo w stosunku do podróży samochodem.

Bielsko-Biała ma teraz lepsze połączenie ze stolicą Małopolski / Shutterstock

Nowe połączenia kolejowe PKP Intercity na trasie Bielsko-Biała - Kraków - Bielsko-Biała ruszają od 1 października 2025 roku. Pociągi zatrzymują się na stacjach Czechowice-Dziedzice, Oświęcim i Chrzanów Śródmieście. Najszybszy kurs trwa 74 minuty, co jest rekordowym wynikiem na tej trasie i ma stanowić atrakcyjną alternatywę dla kierowców.

Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak podkreśla, że uruchomienie nowych połączeń to odpowiedź na potrzeby mieszkańców regionu oraz efekt modernizacji infrastruktury kolejowej i nowoczesnego taboru.

Połączenie stolicy Małopolski ze Śląskiem to nowa jakość podróżowania i dowód na to, że należy poszukiwać możliwości lepszego wykorzystania taboru na krótkich trasach międzywojewódzkich — stwierdził wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.



Będzie mozna przewozić rowery

Dotychczas bezpośrednie pociągi między Bielskiem-Białą a Krakowem kursowały przez Kęty i Kalwarię Zebrzydowską. Nowe połączenia prowadzą przez Czechowice-Dziedzice, Oświęcim i Chrzanów, co pozwala na szybszy i bardziej komfortowy przejazd.

Wszystkie kursy realizowane są w ekonomicznej kategorii Intercity i obsługiwane przez polskie pojazdy ED74. Składy wyposażone są w klimatyzację, system informacji pasażerskiej, wygodne fotele, gniazdka elektryczne, Wi-Fi oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Na pokładzie można również przewozić rowery.

Ceny i rozkład jazdy

Ceny biletów na przejazd między Bielskiem-Białą a Krakowem zaczynają się już od 9 zł w drugiej klasie, a maksymalna cena to 33 zł. Dodatkowo pasażerowie mogą korzystać z ustawowych ulg, m.in. dla uczniów, studentów i seniorów.

Nowe połączenia kursują rano, po południu i wieczorem. Wśród nich znajdują się pociągi o nazwach nawiązujących do przyrody Pogórza Śląskiego oraz do Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, znanego z kultowych bajek.

Rozkład jazdy nowych połączeń: