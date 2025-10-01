Dramatyczne sceny rozegrały się w niemieckim Ahaus, w Nadrenii Północnej-Westfalii. Karetka transportująca 88-letnią pacjentkę zatrzymała się na przejeździe kolejowym. Chwilę później w pojazd uderzył pociąg. Starsza kobieta zmarła, a pięć innych osób zostało rannych.

Tragedia na torach w niemieckim Ahaus / IMAGO/7aktuell.de | Marc Gruber / East News

Do wypadku doszło we wtorek o godzinie 7:25. Troje ratowników medycznych w wieku 18, 19 i 24 lat transportowało pacjentkę do szpitala w Münster.

Po przejechaniu zaledwie trzech kilometrów stan zdrowia kobiety gwałtownie się pogorszył. Ratownik znajdujący się z tyłu ambulansu poprosił o natychmiastową pomoc. Kierująca karetką, 18-letnia ratowniczka, zatrzymała pojazd - niestety, bezpośrednio na torach kolejowych - informuje "Bild".

Dlaczego karetka nie zjechała z przejazdu, pozostaje przedmiotem śledztwa.

Wiadomo, że w momencie, gdy ratownicy udzielali pomocy pacjentce, zbliżał się pociąg. Kierowcy innych samochodów trąbili, próbując ostrzec załogę ambulansu. Ratownicy zorientowali się w niebezpieczeństwie w ostatniej chwili - dwóch z nich zdołało wyskoczyć z pojazdu. W karetce pozostała kierująca oraz pacjentka.

Pociąg wjechał w karetkę w Ahaus / IMAGO/7aktuell.de | Marc Gruber / East News

W wyniku wypadku wszyscy ratownicy, maszynista oraz jeden z pasażerów pociągu odnieśli lekkie obrażenia.

Niestety, 88-letniej kobiety nie udało się uratować. Policja ustala, czy przyczyną śmierci były obrażenia odniesione w wypadku, czy nagłe pogorszenie stanu zdrowia.

Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku trwa.