76-letni rowerzysta, pomimo opuszczonych półrogatek oraz działającej sygnalizacji świetlnej, wjechał na torowisko, gdzie został potrącony przez nadjeżdżający pociąg osobowy. Mężczyzna zginął na miejscu.
Do zdarzenia doszło w niedzielę, około godziny 12.30 w miejscowości Nowy Dwór (woj. dolnośląskie), na jednym z przejazdów kolejowych kategorii B.
Mimo że półrogatki i sygnały świetlne działały prawidłowo, 76-latek wjechał na przejazd. Niestety, zanim zdążył opuścić torowisko, został potrącony przez pociąg relacji Ziębice - Rawicz. Zginął na miejscu.
Osoby podróżujące pociągiem oraz maszynista nie odniosły obrażeń. Jednak ruch kolejowy został chwilowo wstrzymany.
Policja przypomina, że każdy, kto zbliża się do przejazdu, ma obowiązek bezwzględnego zatrzymania się w przypadku czerwonego światła czy opuszczonych rogatek. Nie ma znaczenia, czy w naszej ocenie "pociąg jeszcze jest daleko", albo "nic nie jedzie".