76-letni rowerzysta, pomimo opuszczonych półrogatek oraz działającej sygnalizacji świetlnej, wjechał na torowisko, gdzie został potrącony przez nadjeżdżający pociąg osobowy. Mężczyzna zginął na miejscu.

Mężczyzna zginął na miejscu / KPP w Ząbkowicach Śląskich /

Do zdarzenia doszło w niedzielę, około godziny 12.30 w miejscowości Nowy Dwór (woj. dolnośląskie), na jednym z przejazdów kolejowych kategorii B.

Mimo że półrogatki i sygnały świetlne działały prawidłowo, 76-latek wjechał na przejazd. Niestety, zanim zdążył opuścić torowisko, został potrącony przez pociąg relacji Ziębice - Rawicz. Zginął na miejscu.

/ KPP w Ząbkowicach Śląskich /

Osoby podróżujące pociągiem oraz maszynista nie odniosły obrażeń. Jednak ruch kolejowy został chwilowo wstrzymany.

Policja przypomina, że każdy, kto zbliża się do przejazdu, ma obowiązek bezwzględnego zatrzymania się w przypadku czerwonego światła czy opuszczonych rogatek. Nie ma znaczenia, czy w naszej ocenie "pociąg jeszcze jest daleko", albo "nic nie jedzie".