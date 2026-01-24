Seria pożarów w Śląskiem - informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Minionej nocy palił się budynek gospodarczy w Kończycach Wielkich. Strażacy znaleźli w środku ciało 50-letniego mężczyzny.

Pożar w Kończycach Wielkich (pow. cieszyński) nie był jedynym, do jakiego doszło w województwie śląskim w ciągu ostatniej doby.

W piątkowy wieczór strażacy interweniowali też w Tarnowskich Górach, gdzie doszło do pożaru w mieszkaniu na pierwszym piętrze pięciokondygnacyjnego budynku.

Lokator tego mieszkania został przewieziony do szpitala, a jeszcze przed przyjazdem strażaków z budynku ewakuowały się 24 osoby.

Wczoraj doszło również do pożaru skrzynki elektrycznej w parku wodnym w Rudzie Śląskiej. Co ważne, nikt nie został poszkodowany. Przed przybyciem strażaków obiekt opuściło około 300 osób.