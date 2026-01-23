Sejm uchwalił w piątek obszerną reformę procedury karnej. Jej zakładane cele to: ograniczenie tymczasowych aresztów, gwarancje prawa do obrony już na wczesnym etapie sprawy, zakaz korzystania z nielegalnych dowodów oraz większa decyzyjność sądów poprzez ograniczenie decyzyjności prokuratorów.

Reforma ma skłonić sądy do bardziej roztropnego sięgania po tymczasowy areszt. / Shutterstock

Za nowelizacją procedury karnej głosowało w piątek 240 posłów, przeciw było 174, a 20 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej Sejm przyjął do nowelizacji dwie drobne poprawki autorstwa KO. Odrzucone zostało sześć poprawek PiS i cztery poprawki koła Razem. Teraz uchwalone zmiany w procedurze karnej trafią do Senatu.

Największa reforma od 1997 roku

Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha mówił w tym tygodniu w Sejmie, że nowelizacja jest "jedną z największych, jak nie największą, kompleksową reformą postępowania karnego od momentu wprowadzenia Kodeksu postępowania karnego w 1997 r."

Ile razy to słyszeliśmy, że musimy coś zrobić z zasadami tymczasowych aresztowań. Ile razy kierowane były apele, aby zrobić coś z tym, że prokurator na sali sądowej ma większą władzę od sądu - mówił Myrcha.

Ograniczenie tymczasowych aresztów

Według założeń, reforma ma skłonić sądy do bardziej roztropnego sięgania po tymczasowy areszt - ten najsurowszy, izolacyjny środek zapobiegawczy. W związku z tym przepisy zawierają - jak to określono - nowe odmienne podejście do możliwości stosowania tymczasowego aresztowania z powodu tzw. surowości kary.

Dlatego po zmianie ma nastąpić podniesienie górnej granicy kary pozbawienia wolności - rozumianej jako surowa - z 8 na 10 lat. Jednocześnie okres stosowania aresztu na podstawie tego przepisu do czasu wydania wyroku przez sąd I instancji nie mógłby przekroczyć 12 miesięcy.

Nastąpić ma też powrót do przepisów sprzed czasów rządów PiS, zgodnie z którymi "tymczasowe aresztowanie nie może być stosowane, jeżeli przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 2 lat". Za rządów PiS tę granicę obniżono do kary roku pozbawienia wolności.

Nielegalne dowody

Kolejny ważny aspekt proponowanych zmian odnosi się do obecnej możliwości wykorzystania w postępowaniu karnym tzw. nielegalnych dowodów.

Obecnie obowiązujący przepis głosi, że "dowodu nie można uznać za niedopuszczalny wyłącznie na tej podstawie, że został uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego, (...) chyba że dowód został uzyskany w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza publicznego obowiązków służbowych w wyniku: zabójstwa, umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności".

Jednak, jak przypomnieli autorzy nowelizacji, regulacja taka - co wielokrotnie wskazywano - narusza "konstytucyjną zasadę działania na podstawie prawa" oraz "zaufanie do państwa". W związku z tym w kodeksie zawarto przepis mówiący, że "niedopuszczalne jest przeprowadzenie i wykorzystanie dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego".

W nowelizacji dopisano także w sposób jednoznaczny, że "wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej może nastąpić wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej kontroli przez jakikolwiek uprawniony organ".

Inne zmiany

Inne z licznych zmian dotyczą m.in. kwestii związanych z systemem europejskiego nakazu aresztowania, wykorzystania dowodów, poufności kontaktów podejrzanego z obrońcą, a także terminów na wnoszenie apelacji.

W odniesieniu do uprawnienia prokuratury - polegającego na możliwości zarządzenia ekshumacji - dopisano na przykład, że "na postanowienie w przedmiocie wyjęcia zwłok z grobu przysługuje zażalenie osobom najbliższym zmarłego", choć nie będzie ono wstrzymywało czynności.

Z kolei przesłuchania osób, w tym podejrzanych, które nie ukończyły 18 lat, mają być utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.

To efekt licznych projektów rządowych, poselskich i komisyjnych

Proponowane rozwiązania są efektem składanych w Sejmie jeszcze od 2024 r. rządowych, komisyjnych oraz poselskich projektów odnoszących się do postępowań karnych.

Jesienią zeszłego roku osiem takich projektów, które przeszły etap pierwszego czytania, połączono do wspólnego rozpatrzenia i następnie na kilku posiedzeniach były one dyskutowane przez sejmową podkomisję. W końcu, w połowie grudnia ub.r., komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach przyjęła liczące ponad 40 stron łączne sprawozdanie zawierające nowe przepisy.