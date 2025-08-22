Funkcjonariusze z Częstochowy poszukują mężczyzny widocznego na zdjęciu. Ustalenie jego tożsamości jest konieczne w toczącym się śledztwie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Jeśli rozpoznajesz tego mężczyznę, skontaktuj się z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie lub z najbliższą jednostką policji.

Jeśli rozpoznajesz tego mężczyznę, zadzwoń na policję / Policja /

Policja w Częstochowie prowadzi pod nadzorem prokuratury śledztwo dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci. Do tragicznego zdarzenia doszło 1 marca 2025 r. przy Alei Najświętszej Marii Panny w Częstochowie.

Funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie z monitoringu, na którym widoczny jest mężczyzna mogący mieć istotne informacje w tej sprawie.

Rozpoznajesz? Zadzwoń

Policja apeluje do wszystkich osób, które rozpoznają mężczyznę zarejestrowanego przez kamery lub mają wiedzę na temat jego miejsca pobytu, o pilny kontakt z funkcjonariuszami.

"W przypadku podejrzeń co do tożsamości mężczyzny, którego wizerunek publikujemy, prosimy o pilny kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie" - przekazują śledczy.

Informacje można przekazywać telefonicznie pod numerami: 47 858 12 80 i 47 858 14 45, mailowo na adres: kryminalny@czestochowa.ka.policja.gov.pl, a także całodobowo do dyżurnego częstochowskiego garnizonu policji pod numerem 47 858 12 55.

Policja zapewnia anonimowość wszystkim osobom przekazującym informacje. Śledczy podkreślają, że każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może okazać się kluczowa dla wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.