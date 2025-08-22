Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa przejęła ponad 102 tys. paczek nielegalnych papierosów. Kontrabandę przechowywał 50-letni mieszkaniec Łodzi. Wartość towaru to prawie 1,8 mln złotych.

KAS rozbiła magazyn kontrabandy i zabezpieczyła papierosy warte prawie 1,8 mln zł / KAS /

Podczas rutynowego patrolu w dzielnicy Łódź-Górna funkcjonariusze zatrzymali do kontroli samochód osobowy. Okazało się, że w środku auta znajduje się 1499 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy.



To jednak nie wszystko. Na terenie posesji kierowcy, w jednym z pomieszczeń gospodarczych służby odkryły magazyn, w którym znajdowało się ponad 100 tysięcy paczek nielegalnych papierosów. Kolejne paczki znaleziono również w mieszkaniu mężczyzny.

Łącznie służby przejęły ponad 2 miliony sztuk papierosów, zapobiegając stratom podatkowym Skarbu Państwa w wysokości ponad 2,4 mln złotych.

Mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego. Mieszkańcowi Łodzi grozi grzywna i kara pozbawienia wolności.

