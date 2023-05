Interwencje strażackie i nieprzejezdne drogi

Jak podało rano Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK), Komenda Wojewódzka PSP odnotowała 16 interwencji związanych z wydanymi ostrzeżeniami, najwięcej w Zabrzu - 5 i w Bytomiu - 4.



Samorząd Bytomia poinformował, że na skutek opadów nieprzejezdny w obu kierunkach był fragment drogi krajowej nr 94 (na wysokości ul. Frenzla 25). Wyznaczono objazdy. Utrudnienia trwały do godz. 3. Nieprzejezdna była też ul. Konopnickiej w Siemianowicach Śląskich oraz tunele na ul. Kilińskiego i Srokowieckiej w tym mieście. Utrudnienia w ruchu trwały do godz. 7.15 - poinformowało WCZK.

Trudne warunki w Beskidach

Trudne warunki są na szlakach turystycznych w Beskidach - ocenili ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR. W górach obficie pada deszcz. Szlaki są śliskie i grząskie. W wyższych partiach poważnie ograniczona jest widoczność.



Z racji dość obfitego deszczu warunki są trudne. Na szlakach pojawiło się błoto. Jest ślisko. Widoczność w wyższych partiach ograniczona jest do 100 m. Temperatury rano wynosiły od 6 stopni w górach do 11 w dolinach - zakomunikowali goprowcy ze stacji w Szczyrku.

Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami

IMGW - PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie przed intensywnymi opadami między innymi w Beskidach. Do czwartkowego rana spaść może do 50-60 mm deszczu. W środę mogą wystąpić burze. W ciągu ostatnich 24 godzin w Beskidach spadło około 20-30 mm deszczu, a w rejonie Bielska-Białej punktowo blisko 40 mm.



W Beskidach do odwołania zamknięty jest pieszy szlak żółty, tzw. Perć Akademików, który służy tylko do podchodzenia na Babią Górę.



Wybierając się w góry należy dobrze się przygotować. Trzeba mieć odpowiednią odzież, a przede wszystkim obuwie. Kijki ułatwiają utrzymanie równowagi. Turyści, którzy wybiorą się na wycieczkę, powinni mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy z aplikacją "Ratunek" i powerbank.



W razie wypadku można wezwać GOPR dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.