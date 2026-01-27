Wolę zwiedzenia Sosnowca zadeklarował 29-letni obywatel Wenezueli, który został przepytany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. Mundurowi nie dali wiary w turystyczne zapędy obcokrajowca i słusznie, bo Wenezuelczyk kilkukrotnie zmieniał zeznania. To nie był jednak koniec kreatywnych wymówek ze strony obywateli krajów Ameryki Południowej.

Zatrzymany przez Straż Graniczną Wenezuelczyk najpierw stwierdził, że chce "zwiedzić Sosnowiec".

Potem zmienił zdanie i powiedział, że chce zostać w Katowicach kilka dni. Ostatecznie przyznał, że przyleciał, aby podjąć pracę zarobkową.

"Ponieważ nie posiadał żadnych uprawniających go do tego dokumentów, otrzymał nakaz opuszczenia Polski i zakaz powrotu na rok" - poinformował śląski oddział SG.

Trzech Kolumbijczyków

Jak podają służby, tym samym samolotem co obywatel Wenezueli przyleciało z Madrytu trzech Kolumbijczyków. Pierwszy oświadczył, że jedzie do Opola odwiedzić teściową, okazało się jednak, że ta nic o tym nie wie i nie spodziewa się odwiedzin zięcia.

Drugi przyznał, że chciał zobaczyć śnieg, a poproszony o doprecyzowanie celu pobytu, stwierdził, że zamierza zatrzymać się przez 6 dni w hotelu w Warszawie, a następnie wrócić do Kolumbii.

Trzeci natomiast oznajmił, że przyjechał do swojego syna, który "najprawdopodobniej mieszka w Warszawie". Niestety nie był w stanie podać szczegółów dotyczących życia swojego dziecka, a nawet stwierdzić, kiedy ten się urodził.

"Funkcjonariusze ustalili, że wszyscy Kolumbijczycy przylecieli w celu innym, niż deklarowany, co stanowi podstawę do wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu" - podaje SG.