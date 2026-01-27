Ponad 40 tysięcy osób z całego świata, głównie z Izraela, uzyskało w ostatnich latach austriackie obywatelstwo na mocy przepisów umożliwiających powrót potomkom ofiar nazistowskich prześladowań. To efekt zmian prawnych, które weszły w życie we wrześniu 2020 roku.

Austria przyznaje obywatelstwo potomkom ofiar Holokaustu (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ponad 40 tys. potomków ofiar Holokaustu, głównie z Izraela, otrzymało austriackie obywatelstwo dzięki zmianom prawnym z 2020 roku.

Nowe przepisy umożliwiają uzyskanie obywatelstwa dzieciom, wnukom i prawnukom Żydów oraz innych ofiar nazizmu, bez wymogu zamieszkania w Austrii.

Decyzja ta jest symbolicznym gestem wobec potomków osób, które musiały opuścić Austrię z powodu prześladowań w czasie II wojny światowej.

Jak poinformowała we wtorek Hannah Lessing, sekretarz generalna Austriackiego Funduszu Narodowego na rzecz Ofiar Nazizmu, od czasu wprowadzenia nowych przepisów obywatelstwo Austrii otrzymało ponad 40 tysięcy osób. To piękne świadectwo zaufania, biorąc pod uwagę tak krótki czas - podkreśliła podczas konferencji prasowej w Wiedniu.

Według danych austriackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ponad połowa nowych obywateli (51 proc.) pochodzi z Izraela. Kolejne miejsca zajmują mieszkańcy Stanów Zjednoczonych (22 proc.) oraz Wielkiej Brytanii (13 proc.).

Ułatwienia dla potomków ofiar Holokaustu

Nowelizacja prawa umożliwiła ubieganie się o obywatelstwo dzieciom, wnukom i prawnukom Żydów oraz innych ofiar nazizmu, które musiały opuścić Austrię z powodu prześladowań. Wcześniej takie prawo przysługiwało wyłącznie osobom, które przeżyły Holokaust.

Co istotne, Austria wydaje paszporty bez wymogu zamieszkania na jej terytorium i bez konieczności rezygnacji z dotychczasowego obywatelstwa, co stanowi wyjątek od ogólnej zasady nieuznawania podwójnego obywatelstwa.

Agencja AFP przypomina, że to właśnie dzięki społeczności żydowskiej Wiedeń stał się pod koniec XIX wieku jednym z najważniejszych ośrodków artystycznych i intelektualnych Europy. Wielu wybitnych przedstawicieli kultury i nauki wywodziło się z zasymilowanej żydowskiej burżuazji i klasy średniej.

Rocznica wyzwolenia Auschwitz i pamięć o ofiarach

Przed aneksją Austrii przez hitlerowskie Niemcy w 1938 roku, w kraju żyło około 200 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego. Ponad 65 tysięcy z nich zginęło podczas Holokaustu.

27 stycznia, w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W czasie II wojny światowej zginęło około 6 milionów Żydów, z czego blisko milion zostało zamordowanych w Auschwitz-Birkenau - miejscu, które stało się symbolem tej zbrodni.