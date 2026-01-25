W Wodzisławiu Śląskim doszło wczoraj wieczorem do pożaru mieszkania na siódmym piętrze bloku wielorodzinnego. Zginęła jedna osoba - jej tożsamości na razie nie udało się ustalić.

Ogień pojawił się w mieszkaniu na siódmym piętrze w Wodzisławiu Śląskim.

Dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim przekazał RMF FM, że zgłoszenie wpłynęło do straży pożarnej kilka minut przed godziną 22:00.



Na miejscu wciąż pracowało 43 strażaków i dwa samochody operacyjne.

Niestety, w wyniku tej tragedii zginęła jedna osoba - jej tożsamości na razie nie udało się ustalić.

Strażacy ewakuowali pięć osób przez klatkę schodową, pozostali mieszkańcy opuścili budynek samodzielnie.

Pożar jest już opanowany. Nadzór budowlany ocenia, czy lokatorzy sąsiednich mieszkań mogą bezpiecznie wrócić do domów.