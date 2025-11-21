Siedem uszkodzonych pojazdów i duże korki w stronę Sosnowca - to efekt najechania na wyrwę w drodze na trasie ekspresowej S1 w pobliżu granicy Dąbrowy Górniczej i Sosnowca w województwie śląskim.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował reporter RMF FM Maciej Pałahicki, potężna wyrwa w drodze na trasie ekspresowej S1 powstała w piątek rano przy wiadukcie na wysokości Huty Katowice.

W powstałą dziurę wpadło po kolei aż siedem pojazdów, które uszkodziły zawieszenie i nie mogą jechać dalej.

Jeden pas drogi w kierunku Sosnowca jest zablokowany. Policjanci starają się zabezpieczyć uszkodzony odcinek drogi i rozładować powstałe korki, ale może to potrwać jeszcze parę godzin.

Na miejsce wezwano służby, które mają usunąć powstałą wyrwę w drodze. Kierowcy muszą zatem uzbroić się w cierpliwość ze względu na spore utrudnienia w ruchu.