Zima zaatakowała południe kraju, głównie tereny położone na południu Małopolski, choć miejscami mocno pada też na Podkarpaciu. Na Podhalu drogi zrobiły się białe i miejscami gdzieniegdzie już pojawiły się spore utrudnienia.

Zima w Limanowej (woj. małopolskie); zdjęcie nadesłane przez słuchaczkę / Gorąca Linia RMF FM

Piątek przyniósł pierwszy w tym roku atak zimy - jak poinformował reporter RMF FM Maciej Pałahicki, na Podhalu sypie od godzin wczesnoporannych, a do godz. 7:00 spadło już ponad 10 centymetrów śniegu.

Właściwie wszystkie drogi w rejonie Zakopanego i Nowego Targu są białe. Kierowcy skarżą się na trudne warunki na drogach; na zakopiance, w rejonie Rdzawki, utknęły cztery tiry, które nie radzą sobie na śliskich podjazdach. Informacje o problemach samochodów ciężarowych dochodzą także z drogi krajowej nr 7 w kierunku Chyżnego. Tiry stanęły również w Orawce.

Opony zimowe na południu - w Małopolsce i na Podkarpaciu - to już konieczność, a miejscami mogą też przydać się łańcuchy na koła.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłosiło w Tatrach drugi stopień zagrożenia lawinowego. Prognozy mówią, że przez weekend w górach może spaść nawet pół metra śniegu.

Śnieg nie tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu

Mocno sypie także w innych częściach Małopolski. Na Gorącą Linię RMF FM dostaliśmy zdjęcie z Limanowej, na którym widać całkowicie zasypany ogród naszej słuchaczki, w tym jesiennie wrzosy w donicach.

Opady notowane są również w Krakowie i podkrakowskich miejscowościach. Z każdą godziną - według prognoz - białego puchu będzie przybywać. Podobnie sytuacja wygląda na Podkarpaciu.

Synoptyk dyżurna IMGW Grażyna Dąbrowska przekazała, że w piątek i sobotę opady śniegu i deszczu ze śniegiem przemieszczą się także na północ i wschód kraju. W piątkowy poranek zabieliło się również w okolicach Koszalina (woj. zachodniopomorskie), co widać na zdjęciu podesłanym przez słuchacza RMF FM, pana Daniela.

Śnieg w okolicach Koszalina (woj. zachodniopomorskie); zdjęcie nadesłane przez słuchacza / Gorąca Linia RMF FM

Ostrzeżenia IMGW

Intensywne opady śniegu na południu Polski już wcześniej prognozował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wydając jednocześnie ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla województw: małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują na Podkarpaciu (powiaty: bieszczadzki, sanocki, krośnieński, Krosno, jasielski) i w Małopolsce (powiat gorlicki). Spadnie tam miejscami 25-35 centymetrów śniegu, a w górach - jak informowaliśmy - nawet 50 cm, przy czym najbardziej intensywne opady wystąpią w piątek. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 20:00 w sobotę.

IMGW wydał ponadto ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Małopolski (powiaty: powiaty: wadowicki, suski, nowotarski, tatrzański, nowosądecki, Nowy Sącz, tarnowski, Tarnów, dąbrowski, brzeski, limanowski, bocheński, myślenicki, wielecki), Podkarpacia (pozostałe powiaty, gdzie nie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia) i Lubelszczyzny (powiaty: hrubieszowskim, tomaszowski, zamojski, Zamość, biłgorajski, janowski).

Może tam spaść - w zależności od regionu - od 10 do 35 cm. Podobnie jest z terminem obowiązywania ostrzeżeń - niektóre, np. w środkowej Małopolsce i na północy Podkarpacia, wygasną o godz. 20:00 w piątek, a inne - o godz. 15:00 w sobotę.