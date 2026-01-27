We wtorkowy poranek mieszkańców jednego z bloków w Kłobucku w województwie śląskim obudziły syreny strażackie. W piwnicy budynku pojawił się ogień. Ewakuowano 22 osoby.

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, strażacy dostali zgłoszenie o pożarze po godz. 6.00 rano. 

Ogień pojawił się w piwnicy jednego z bloków w Kłobucku (Śląskie). 

Sytuacja jest już opanowana. Nikomu nic się nie stało. 

Najprawdopodobniej w piwnicy zapaliły się śmieci. 

Na klatce schodowej było silne zadymienie. M.in. z tego powodu z bloku ewakuowano 22 osoby.