We wtorek mieszkańcy Szczecina muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w komunikacji miejskiej. Z powodu trudnych warunków pogodowych tramwaje w całym mieście pozostają unieruchomione już drugi dzień z rzędu. Władze miasta wprowadziły tymczasową komunikację autobusową, aby zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu do pracy i szkoły.

Trudne warunki drogowe w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Sześć tras zastępczych i wydłużone linie

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego poinformował, że w związku z wstrzymaniem ruchu tramwajów, od godziny 5 rano we wtorek kursuje sześć specjalnych linii autobusowych oznaczonych jako "za tramwaj".

Autobusy jeżdżą z różną częstotliwością co 10, 15, 20 lub 30 minut na trasach z Gumieniec na Pl. Kościuszki (co 10 minut), z dworca Niebuszewo przez ul. Niemierzyńską na Os. Zawadzkiego (co 15 min.), ze Stoczni Szczecińskiej przez ul. Piłsudskiego na Pl. Kościuszki (co 15 min.), z pętli Turkusowa na Basen Górniczy (co 20 min.), z Gocławia na Pomorzany (co 20 min.) oraz z Os. Zawadzkiego przez ul. Mickiewicza na Pl. Kościuszki (co 30 min.).

Dodatkowo wydłużono trasy pięciu linii autobusowych, aby lepiej skomunikować kluczowe części miasta. Linie 57, 61, 87, 99 i 103 kursują teraz na zmienionych, dłuższych trasach, umożliwiając dojazd do centrum i ważnych węzłów przesiadkowych.

Oblodzona sieć trakcyjna

Za wstrzymanie ruchu tramwajów odpowiadają ekstremalne warunki pogodowe. Po marznących opadach deszczu i śniegu sieć trakcyjna została pokryta grubą warstwą lodu, uniemożliwiając bezpieczne kursowanie tramwajów.

Władze miasta apelują do mieszkańców o korzystanie z alternatywnych środków transportu.

"Jeśli warunki pogodowe się poprawią, tramwaje natychmiast wrócą na trasy" - przekazał zastępca prezydenta Szczecina, odpowiedzialny m.in. za transport publiczny, Łukasz Kadłubowski.