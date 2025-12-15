Marka x-kom już niedługo rozpocznie nowy rozdział w swojej historii, a świadkiem tego będą Katowice. Sprawdź, na kiedy zaplanowano otwarcie odświeżonego salonu i dlaczego warto pojawić się na nadchodzącej wielkimi krokami premierze!

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Odświeżony salon x-kom - gdzie i kiedy otwarcie?

x-kom to jedna z najpopularniejszych sieci sklepów technologicznych w Polsce, która właśnie zaczyna przechodzić metamorfozę. Pierwszą jej próbkę będą mogli podziwiać klienci galerii Silesia City Center przy ul. Chorzowskiej 107 w Katowicach. Już w sobotę 13 grudnia właśnie tam zostanie otwarty pierwszy odświeżony salon x-kom.

Skąd pomysł, by premierowy punkt otworzyć właśnie w sercu Katowic? Odpowiedź jest paradoksalnie naprawdę prosta. Przede wszystkim jest to bardzo popularne miejsce zakupów, a dzienna liczba odwiedzających robi wrażenie. To właśnie dlatego jest to dobry wybór, jeśli ktoś chce pokazać się przed jak największym gronem klientów. Warto również pamiętać, że x-kom to firma wywodząca się ze Śląska. W obliczu tych kilku kwestii wybór Silesia City Center staje się oczywistością.

Co zmienia x-kom? Sprawdź, na co warto się nastawić

x-kom podczas nadchodzącej premiery zaprezentuje nowy układ salonów. Z czasem pojawi się on w całej Polsce, lecz goście katowickiego Silesia City Center będą mogli sprawdzić go jako pierwsi.

Przede wszystkim doradcy będą dostępni na sali, co ma pomóc w przeprowadzaniu szybkich i trafionych zakupów. Przy produktach pojawią się informacje kontekstowe, które pomogą nawet osobom z mniejszym pojęciem o technologii, a otwarta strefa magazynowa zapewni większą przejrzystość całego procesu. Jednym słowem - klient będzie lepiej zaopiekowany i będzie w stanie o wiele lepiej rozumieć cały proces!

Premiera przez wielkie "P"! Oto co szykuje x-kom na sobotnią premierę

Otwarcie salonu x-kom Katowice będzie wyjątkowe z wielu powodów. Z pewnością warto zjawić się jeszcze przed samym startem, by zarezerwować swoje miejsce w kolejce - na pierwszych 5 osób czeka unikalny upominek w postaci vouchera o wartości 200 złotych. Będzie można go wykorzystać na miejscu lub użyć podczas następnych zakupów w salonach x-kom.

Tuż przed oficjalnym otwarciem na gości czekać będzie Lightshow. Pokaz światła i muzyki wprowadzi wszystkich w odpowiedni nastrój, a także rozbudzi apetyty przed oficjalnym otwarciem, które zaplanowane jest równo o godzinie 10:00. W salonie dostępnych będzie również wiele produktów w obniżonych cenach. Dorwać będzie można słuchawki, smartfony, tablety, smartwatche, a nawet komputery i podzespoły, które przydadzą się każdemu fanowi technologii!

Na co czekać mają również fani gry EA SPORTS FC 26. 16 zawodników zmierzy się w turnieju o naprawdę imponujące nagrody. Vouchery czekają na każdego gracza, który zamelduje się na podium, lecz dla zwycięzcy przewidziany jest naprawdę niesamowity zestaw: Sony PlayStation 5 Pro, zestaw PlayStation VR2 oraz voucher o wartości 1000 złotych na zakupy w x-komie. Na brak emocji, gdy walka toczyć się będzie o taką stawkę, z pewnością nie będzie można narzekać!

Nie można również zapominać o wyjątkowym pokazie, który bezapelacyjnie jest gwoździem programu. x-kom jest bowiem pionierem na polskim rynku pod kątem robotyki. Już teraz w ofercie tego sklepu dostępne są roboty humanoidalne AI oraz roboty czworonożne. Podczas sobotniej premiery w Silesia City Center goście będą mogli na własne oczy zobaczyć ich możliwości. Co więcej, roboty autorstwa Unitree oraz MagicLab będą nawet dostępne do zakupu!