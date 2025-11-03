Na drodze w południowych Indiach doszło do tragicznego w skutkach wypadku - ciężarówka załadowana betonowym kruszywem zderzyła się z autobusem. Zginęło co najmniej 20 osób.
Do wypadku doszło w poniedziałek rano czasu lokalnego w pobliżu miejscowości Chevella w stanie Telangana w południowo-wschodniej części Indii.
Jak przekazała agencja Associated Press, autobus, którym podróżowało ok. 70 osób, czołowo zderzył się z ciężarówką wypełnioną betonowym kruszywem.
Siła uderzenia była tak duża, że przód autokaru został doszczętnie zniszczony. Dodatkowo betonowe kruszywo zasypało pojazd.