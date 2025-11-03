Na drodze w południowych Indiach doszło do tragicznego w skutkach wypadku - ciężarówka załadowana betonowym kruszywem zderzyła się z autobusem. Zginęło co najmniej 20 osób.

Do wypadku doszło w poniedziałek rano czasu lokalnego w pobliżu miejscowości Chevella w stanie Telangana w południowo-wschodniej części Indii.

Jak przekazała agencja Associated Press, autobus, którym podróżowało ok. 70 osób, czołowo zderzył się z ciężarówką wypełnioną betonowym kruszywem.

Siła uderzenia była tak duża, że przód autokaru został doszczętnie zniszczony. Dodatkowo betonowe kruszywo zasypało pojazd.

Akcja ratunkowa była bardzo trudna - służby musiały ciąć metal i usuwać żwir koparkami, by dostać się do uwięzionych ludzi i zwłok zabitych.

Co było przyczyną tragedii?

W wypadku zginęło co najmniej 20 osób, a kolejnych 20 zostało rannych. Wśród zabitych są kierowcy obu pojazdów oraz - jak podała AP - troje rodzeństwa z miasta Tandur. Co ja zrobię bez córek? - powiedział pogrążony w żałobie ojciec, cytowany przez agencję.

Prokuratura wstępnie oceniła, że przyczyną czołowego zderzenia była duża prędkość wywrotki. Policja wszczęła dochodzenie w celu ustalenia dokładnej przyczyny zdarzenia.