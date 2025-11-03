Akcja ratunkowa była bardzo trudna - służby musiały ciąć metal i usuwać żwir koparkami, by dostać się do uwięzionych ludzi i zwłok zabitych.

Co było przyczyną tragedii?

W wypadku zginęło co najmniej 20 osób, a kolejnych 20 zostało rannych. Wśród zabitych są kierowcy obu pojazdów oraz - jak podała AP - troje rodzeństwa z miasta Tandur. Co ja zrobię bez córek? - powiedział pogrążony w żałobie ojciec, cytowany przez agencję.

Prokuratura wstępnie oceniła, że przyczyną czołowego zderzenia była duża prędkość wywrotki. Policja wszczęła dochodzenie w celu ustalenia dokładnej przyczyny zdarzenia.