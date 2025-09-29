Od teraz mieszkańcy Żywca i turyści mogą legalnie spacerować po jednym z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w regionie. Rezerwat przyrody Grapa, po niemal 30 latach od utworzenia, został oficjalnie udostępniony dla ruchu pieszego.

Rezerwat Grapa w Żywcu oficjalnie otwarty dla pieszych / foto: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach /

​Nowa era dla Rezerwatu Grapa: piesi mile widziani

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał zarządzenie, które oficjalnie otworzyło rezerwat przyrody Grapa dla ruchu pieszego. Jak podkreśla Natalia Zapała, rzecznik katowickiej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: Mieszkańcy i turyści mogą już - nie naruszając zakazów obowiązujących w rezerwacie - korzystać z przyrodniczej ścieżki dydaktycznej, zielonego szlaku turystycznego oraz ścieżki łączącej ul. Folwark z ul. Cichą. Udostępnienie szlaków porządkuje dotychczasowe zwyczajowe korzystanie z tego terenu i jednocześnie zapewnia właściwą ochronę cennych zasobów przyrodniczych.

To przełom, bo przez niemal trzy dekady rezerwat był zamknięty dla pieszych. Od 1996 roku, czyli momentu jego utworzenia, obowiązywał tam zakaz wstępu - głównie z powodu zawiłości własnościowych i braku wyznaczonych tras. Turyści i lokalni mieszkańcy poruszali się po Grapie "na własną rękę", łamiąc przepisy.

Porozumienie, które zmieniło wszystko

Zmiana stała się możliwa dzięki współpracy katowickiego RDOŚ, Nadleśnictwa Jeleśnia oraz władz Żywca. Wspólnie podpisali dokument, który jasno określił obowiązki związane z utrzymaniem i nadzorem nad nowymi trasami pieszymi.

Jak tłumaczy Natalia Zapała: Wzięliśmy pod uwagę to, jak piesi poruszali się po rezerwacie; którędy chodzili. Udostępnione szlaki w 95 procentach pokrywają się z tym ruchem. Nie braliśmy pod uwagę tylko przedeptów, które też były wykorzystywane. Przypominam, że to nie jest park. (...) Jeszcze w tym roku postawione zostaną tablice informacyjne dotyczące rezerwatu oraz zasad jego zwiedzania.

Dzięki temu szlaki zostały wyznaczone w miejscach, które już wcześniej były najczęściej uczęszczane. Nowa infrastruktura ma nie tylko uporządkować ruch, ale też ograniczyć niekontrolowane przechodzenie przez cenne fragmenty przyrody.

Ochrona przyrody priorytetem

Rezerwat Grapa to nie tylko piękne widoki i leśne ścieżki. To przede wszystkim unikalny ekosystem, który wymaga szczególnej troski.

Wprowadzenie kontrolowanego ruchu ma pomóc chronić delikatne zbiorowiska roślinne i populacje chronionych gatunków. Rezerwat Grapa został utworzony w celu ochrony łęgu jesionowego oraz lasu grądowego - to wyjątkowe siedliska, w których można spotkać m.in. parzydło leśne, wawrzynek wilczełyko czy skrzyp olbrzymi.

Najważniejsze zasady zwiedzania rezerwatu Grapa: