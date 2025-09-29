Alpy już białe, w Tatrach śnieg i śliskie szlaki, a w całej Polsce coraz chłodniej - czy czeka nas szokująco zimny październik? Sprawdzamy najnowsze prognozy i ostrzeżenia dla turystów oraz kierowców.
Jeszcze nie zdążyliśmy nacieszyć się złotą jesienią, a z Alp docierają do nas obrazy, które przypominają bardziej grudzień niż koniec września. W miniony weekend w szwajcarskich Alpach doszło do pierwszego, większego ataku zimy. Grube płatki śniegu zasypały słynne przełęcze, a zdjęcia i filmy publikowane przez MeteoSchweiz pokazują prawdziwie zimowy krajobraz. W Zermatt i Wallis świeży śnieg pokrył drogi, zmuszając służby do natychmiastowej akcji odśnieżania.
Jak podaje portal "20Minuten", powyżej 2000 metrów spadło nawet 20 centymetrów świeżego śniegu! Skutki? Cztery ważne przełęcze - Sustenpass, Gotthardpass, Grimselpass i Nufenenpass - zostały w nocy z piątku na sobotę czasowo zamknięte. Ruch na alpejskich trasach został wstrzymany, a kierowcy musieli uzbroić się w cierpliwość.