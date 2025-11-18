​Przedstawiciele zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) i związków zawodowych porozumieli się w sprawie dalszych zmian w spółce. Ograniczono gwarancje zatrudnienia do 2031 roku, które wynikały z porozumienia podpisanego cztery lata temu. Teraz niektóre grupy pracowników utraciły ochronę stanowisk pracy. Decyzja jest podyktowana trudną sytuacją finansową JSW.

Zdjęcie poglądowe

JSW i związki zawodowe podpisały aneks do porozumienia z 2021 roku. W jego wyniku część pracowników utraci gwarancje zatrudnienia do 2031 r.

Ochrona zatrudnienia nie będzie dotyczyć pracowników nieprodukcyjnych, posiadających uprawnienia emerytalne oraz tych destabilizujących organizację pracy, zwłaszcza z długotrwałymi nieobecnościami.

Zmiany obejmują m.in. pracowników biura zarządu, zakładu wsparcia produkcji oraz stanowiska nierobotnicze na powierzchni, z wyjątkiem działu przeróbki mechanicznej i dozoru na powierzchni.

Aneks do porozumienia z 2021 roku

W efekcie procesu restrukturyzacji JSW podpisano aneks do porozumienia zawartego w 2021 roku. Cztery lata temu ustalono, że zatrudnienie będzie gwarantowane do 2031 roku. Nowy dokument wypracowany przez zarząd spółki i związki zawodowe ogranicza tę ochronę. Gwarancji zatrudnienia nie zachowają pracownicy nieprodukcyjni, z uprawnieniami emerytalnymi i destabilizujący organizację pracy.

W praktyce dotyczy to pracowników zatrudnionych w biurze zarządu oraz w zakładzie wsparcia produkcji. Pośród pracowników kopalń ochronę zatrudnienia utracą osoby na stanowiskach nierobotniczych na powierzchni, z wyjątkiem działu przeróbki mechanicznej oraz osób dozoru na powierzchni.

Gwarancje nie będą obejmowały ponadto: pracowników posiadających uprawnienia emerytalne oraz tych, "którzy regularnie destabilizują organizację pracy". Chodzi o pracowników, którzy mają długotrwałe nieobecności. Nie dotyczy to jednak tych, których nieobecność spowodowana jest np. wypadkiem przy pracy czy chorobą zawodową.

Kłopoty finansowe JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa, największy w Europie producent węgla koksowego, od końca ubiegłego roku realizuje Plan Strategicznej Transformacji. Ma on na celu stabilizację sytuacji finansowej i zwiększenie efektywności wydobycia. Tymczasem w pierwszym półroczu 2025 roku spółka odnotowała 2,075 mld zł straty netto. Jednocześnie jej przychody ze sprzedaży spadły o 1,461 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem rok temu.

Głównymi przyczynami pogorszenia wyników były spadki cen węgla koksowego i energetycznego. Jednocześnie środki z funduszu stabilizacyjnego JSW są na wyczerpaniu - na koniec marca 2024 roku wynosiły 5,7 mld złotych, a obecnie to jedynie 100 mln zł.

Przedstawiciele rządu podkreślają konieczność restrukturyzacji spółki, w tym nawet ograniczenia płac. Według Roberta Kropiwnickiego, byłego wiceministra aktywów państwowych, wynagrodzenia w JSW powinny zostać zredukowane co najmniej o 15 procent. Z kolei premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd podejmie wszelkie działania, by uratować JSW lub jej kluczową część.