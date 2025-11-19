Tragiczny wypadek samochodowy w woj. śląskim. Poważnie ranne zostały dwie 18-latki. Niestety, jedna z nich zmarła w szpitalu.

W Ustroniu na ul. Katowickiej doszło do tragicznego wypadku, w którym bmw uderzyło w tył mazdy skręcającej w lewo.

Dwie 18-latki jadące mazdą zostały poważnie ranne, jedna z nich zmarła w szpitalu, a druga w ciężkim stanie trafiła do szpitala śmigłowcem.

21-letni kierowca bmw był trzeźwy, zatrzymano mu prawo jazdy, a droga w miejscu wypadku była zablokowana.

Wypadek zdarzył się we wtorek ok. godz. 14:30 na ul. Katowickiej w Ustroniu.

21-letni kierowca bmw, jadąc lewym pasem, najechał na tył mazdy zamierzającej skręcić w lewo - wynika ze wstępnych ustaleń policji.

W zderzeniu poważnie ranne zostały dwie 18-latki podróżujące mazdą. Niestety, jedna z nich zmarła. Drugą w ciężkim stanie śmigłowiec przetransportował do szpitala.

Kierowca bmw był trzeźwy. Pobrano mu krew do dalszych badań i zatrzymano prawo jazdy.

Droga w miejscu wypadku była nieprzejezdna.