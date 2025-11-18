Naczelna Izba Lekarska (NIL) wystosowała oficjalny apel do premiera Donalda Tuska oraz prezydenta Karola Nawrockiego o niezwłoczne spotkanie w związku z pogarszającą się sytuacją w polskiej ochronie zdrowia. Samorząd lekarski podkreśla gotowość do współpracy, przekazania danych oraz przedstawienia propozycji rozwiązań.

Naczelna Izba Lekarska apeluje do premiera i prezydenta o pilne spotkanie w związku z kryzysem w ochronie zdrowia i brakiem dialogu z Ministerstwem Zdrowia.

Lekarze alarmują o dramatycznej sytuacji finansowej placówek i przesuwaniu świadczeń dla pacjentów, deklarując gotowość do współpracy i przedstawienia rozwiązań.

Ministerstwo Zdrowia odmówiło udziału przedstawicieli NIL w obradach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, powołując się na regulamin.

W komunikacie NIL zwraca uwagę na narastające zagrożenia dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, brak dialogu z Ministerstwem Zdrowia oraz liczne sygnały o dramatycznej sytuacji finansowej wielu placówek medycznych. Lekarze alarmują, że coraz częściej dochodzi do przesuwania lub zawieszania świadczeń dla pacjentów z powodu braku środków.

"Odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia spoczywa na państwie. Samorząd lekarski nie może być pozostawiony sam w obliczu systemowego kryzysu" - podkreśla NIL.

Izba deklaruje gotowość do merytorycznej współpracy i udziału w rozmowach na najwyższym szczeblu. Przypomina także, że już na początku listopada zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o umożliwienie udziału przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej w obradach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, zaplanowanych na 18 listopada. Resort zdrowia odmówił jednak takiej możliwości, wskazując, że zgodnie z regulaminem obecność ekspertów jest możliwa jedynie po zgłoszeniu przez uprawnione organizacje.

NIL podkreśla, że obecna sytuacja bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu obywateli i wymaga natychmiastowych działań ze strony władz państwowych.