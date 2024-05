60 kilogramów narkotyków o czarnorynkowej wartości 2,5 mln złotych przejęli policjanci z Dąbrowy Górniczej. Zatrzymali 40-latka, który odpowie za wprowadzanie środków odurzających do obrotu, grozi mu do 12 lat w więzieniu.

Narkotyki znalezione w domu mężczyzny / KMP Dąbrowa Górnicza / Policja

Narkotyki były magazynowane w mieszkaniu i w pomieszczeniu gospodarczym. Była to m. in.: amfetamina, marihuana, kokaina i 60 litrów substancji do produkcji środków odurzających.

Zatrzymany mężczyzna / KMP Dąbrowa Górnicza

Zgromadzone dowody pozwolił na przedstawienie dąbrowianinowi zarzutów posiadania oraz wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Mężczyzna na trzy miesiące trafił do aresztu.