Zarząd Narodowego Banku Polskiego zdecydował, że udział złota zostanie zwiększony do 30 proc. oficjalnych aktywów rezerwowych. "W tych trudnych czasach globalnych zawirowań i poszukiwania nowego porządku finansowego złoto jest jedyną pewną lokatą rezerw państwowych" - ocenił prezes NBP Adam Glapiński.