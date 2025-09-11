Zarząd Narodowego Banku Polskiego zdecydował, że udział złota zostanie zwiększony do 30 proc. oficjalnych aktywów rezerwowych. "W tych trudnych czasach globalnych zawirowań i poszukiwania nowego porządku finansowego złoto jest jedyną pewną lokatą rezerw państwowych" - ocenił prezes NBP Adam Glapiński.

Zobacz również:

Jak podkreślił Narodowy Bank Polski, decyzję podjęto z inicjatywy prezesa Adama Glapińskiego.

Dzięki swojej niezależności Narodowy Bank Polski konsekwentnie realizuje strategię zarządzania rezerwami i zwiększania zasobów złota, budując bezpieczeństwo finansowe kraju - stwierdził szef NBP, cytowany w komunikacie.

Jak wyjaśniono, skala i tempo zakupów złota będą zależały od uwarunkowań rynkowych.

Ile złota ma obecnie NBP?

Polski bank centralny posiada obecnie ponad 515 ton złota o wartości przekraczającej 200 mld zł. To stanowi ok. 22 proc. łącznej wartości oficjalnych aktywów rezerwowych.

Łączna wartość rezerw dewizowych NBP wynosi ponad 953 mld zł.

Zobacz również:

Ważny głos TSUE ws. kredytów. Chodzi o WIBOR