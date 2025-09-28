Do groźnego wypadku doszło w niedzielę w Kamieńcu na Śląsku. Pracownik zakładu przetwórstwa żywności został wciągnięty przez przenośnik taśmowy. Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Do wypadku doszło przed południem, o czym informuje "Dziennik Zachodni".

Pracownik porannej zmiany w zakładzie przetwórstwa żywności w Kamieńcu, w gminie Zbrosławice, w województwie śląskim uległ wypadkowi w trakcie pracy - znajdował się przy maszynie sortowniczej. Wiadomo, że był trzeźwy.

Jak przekazała Państwowa Straż Pożarna w Tarnowskich Górach taśmociąg wciągnął nogę mężczyzny, przez co został uwięziony przez to urządzenie. "Konieczne było użycie narzędzi hydraulicznych, przy pomocy których został uwolniony" - poinformowali strażacy.

Z kolei podk. Kamil Kubica z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowskich Górach przekazał, że poszkodowany 28-letni mężczyzna został zabrany przez śmigłowiec LPR do szpitala w Katowicach.