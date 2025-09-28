Polska na międzynarodowym festiwalu komiksów w Brukseli. Gościem honorowym festiwalu była Marzena Sowa, polska scenarzystka, znana z autobiograficznego komiksu „Marzi”, opowiadającego o Polsce lat 80. XX wieku z perspektywy kilkuletniej dziewczynki. Na festiwalu Sowa prezentowała dwa komiksy, które właśnie ukazały się także w Polsce. Pierwszy nosi tytuł „Moje miejsce”, a drugi – „Hey Djo”.