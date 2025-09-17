„Podstawy są pisane na najbliższe lata, więc chcieliśmy, (…) żeby przygotowywały do tego, co dzieje się wokół młodych ludzi, pomagały im rozumieć świat i przygotowywać się na wyzwania, które na nie czekają” - tak twierdzi Elżbieta Strzemieczna, kierownik zespołu ds. zmian w systemie edukacji Instytutu Badań Edukacyjnych Państwowego Instytutu Badawczego. W rozmowie z Piotrem Salakiem na antenie Radia RMF24 wyjaśniła, co zmieni się w podstawie programowej i jaki jest status reformy.

18 i 19 września odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie projektów nowych podstaw programowych dla przedszkola i dla pierwszych klas szkoły podstawowej (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Jakie będą zmiany w podstawie programowej?

Wszystkie zapisy są skoncentrowane na tym, (...) żeby rozwijać kompetencje, bardziej krytycznie patrzeć na świat i odróżniać prawdę od fałszu, to co jest rzeczywiste od tego, co generuje sztuczna inteligencja - nakreśla założenia Elżbieta Strzemieczna. Ekspertka podkreśla, że zmiany nie będą rewolucyjne, ale dadzą nauczycielom więcej swobody i pozwolą wybierać treści wspólnie z uczniami.

16 września na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych PIB zostały opublikowane propozycje zmian w podstawie dla przedszkoli i początkowych klas szkoły podstawowej.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Projekt zmian podstaw programowych. "To nie jest zmiana rewolucyjna, a ewolucyjna"

Propozycje zmian w szkole

Gość Radia RMF24 zaznacza, że nowa podstawa ma być aktualna i dostosowana do współczesnych realiów. Jest dużo praktycznych lekcji: jak spakować plecak przed ewakuacją, jak się w ogóle ewakuować, kiedy usłyszy się syreny. To jest wiedza, która mamy nadzieję, że się nie przyda, ale powinna być jak najbardziej obecna i znana dzieciom - przedstawia propozycje ekspertka.

Nauczyciele w przedszkolu wg nowej podstawy mają podkreślić rolę zabawy jako podstawowej i naturalnej aktywności maluchów. Czas najmłodszych ma być wolny od "cyfrowych dobrodziejstw".

Zależało nam na tym, żeby w przedszkolu dzieci mogły się bawić, spędzać dużo czasu na świeżym powietrzu (...) W zabawie też można uczyć kompetencji cyfrowych. Wcale nie trzeba do tego jeszcze sprzętu - przybliża założenia zespołu Strzemieczna.

Status prac nad reformą edukacji

18 i 19 września odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie projektów nowych podstaw programowych dla przedszkola i dla pierwszych klas szkoły podstawowej.

Ekspertka wyjaśnia, że każdy uczestnik będzie miał możliwość zgłosić uwagi do podstaw zaprezentowanych na stronie PIB. Protokół z uwagami będzie przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Raczej docierają do nas pozytywne informacje (...), ale też nadzieja, że te podstawy faktycznie wprowadzą trochę oddechu, czasu na dyskusję z młodymi ludźmi, przestrzeni dla inwencji twórczej nauczycieli. Więc dostajemy dużo sygnałów pozytywnych i mam nadzieję, że podczas tego wysłuchania też to wybrzmi - zdradza Strzemieczna.

Opracowanie: Karolina Galus