Po północy lotnisko w podkrakowskich Balicach wznowiło pracę. Port był zamknięty kilkanaście godzin po tym jak samolot linii Enter Air, po wylądowaniu w ulewnym deszczu, wypadł na pas zieleni. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Maszynę udało się odholować dopiero, gdy na lotnisko dotarł specjalistyczny sprzęt z czeskiej Ostrawy.

W niedzielę na lotnisku w krakowskich Balicach samolot linii Enter Air przylatujący z Antalyi w Turcji podczas lądowania wypadł z pasa i zatrzymał się na pasie zieleni. Samolotem podróżowało około 190 osób. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani.

Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Przestrzeń powietrzna została zamknięta.

Wieczorem do Balic dotarł sprzęt z czeskiej Ostrawy, który pomógł w odholowaniu samolotu.

Całą sprawę będzie badała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.



/ Gorąca Linia RMF FM

W niedzielę rejsy z Zurychu, Wenecji, Palermo, Memmingen i Bazylei, Oslo i Antalyi zostały przekierowane na lotnisko w Katowicach. Jak poinformował rzecznik Katowice Airport Piotr Adamczyk, z Pyrzowic odlatywały też samoloty do Chanii, Tirany i Palermo.

Linie lotnicze uruchomiły autokarowe wahadło pomiędzy Balicami a Pyrzowicami dla pasażerów przekierowanych rejsów - dodał rzecznik.

Rozkładowe planowe loty w Pyrzowicach odbywały się normalnie. Miały one w takiej sytuacji priorytet.

W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych Linie Enter Air podały, że samolot lądował w bardzo trudnych warunkach - w deszczu.

O godz. 0:40 w poniedziałek, 15 września operacje lotnicze w Krakow Airport zostały wznowione.



Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim służbom, które pracowały na miejscu, by jak najszybciej przywrócić normalne funkcjonowanie lotniska: przede wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej, strażakom z Ostrawy oraz z Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej, a także wszystkim pracownikom naszego lotniska - mówił Łukasz Strutyński, prezes zarządu Krakow Airport.

Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, jak wielkie problemy to zdarzenie spowodowało dla pasażerów. Chcę zapewnić, że podjęliśmy wszystkie możliwe działania, by zminimalizować skutki tego zdarzenia dla podróżnych - dodawał.

"Skutki wielogodzinnego zamknięcie lotniska mogą być odczuwalne dla pasażerów jeszcze w poniedziałek. Dlatego uprzejmie prosimy, by na bieżąco śledzić informacje podawane przez przewoźników" - przekazały władze lotniska w oficjalnym komunikacie.