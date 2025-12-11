W pobliżu terminala portu lotniczego Minneapolis-Saint Paul w amerykańskim stanie Minnesota doszło do tragicznego wypadku. 47-letni mężczyzna został śmiertelnie potrącony przez pług śnieżny.
Stacja ABC News informuje, że do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek, tuż po godzinie 19:30 czasu lokalnego, na parkingu w pobliżu terminala nr 2.
Jak poinformował Jeff Lea, rzecznik firmy zarządzającej lotniskiem, pług śnieżny śmiertelnie potrącił 47-letniego mężczyznę.
Tożsamości ofiary nie ujawniono. Wszczęto śledztwo, które prowadzi policja z Minnesoty.
W ostatnich dniach nad ten amerykański stan nadciągnęła zima. Feralnego dnia w okolicy lotniska panowały trudne warunki pogodowe - temperatura wynosiła -2 st. Celsjusza, padał śnieg.
Z tego powodu na lotnisku Minneapolis-Saint Paul opóźnionych zostało ponad 200 lotów.