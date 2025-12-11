W pobliżu terminala portu lotniczego Minneapolis-Saint Paul w amerykańskim stanie Minnesota doszło do tragicznego wypadku. 47-letni mężczyzna został śmiertelnie potrącony przez pług śnieżny.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Stacja ABC News informuje, że do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek, tuż po godzinie 19:30 czasu lokalnego, na parkingu w pobliżu terminala nr 2.

Jak poinformował Jeff Lea, rzecznik firmy zarządzającej lotniskiem, pług śnieżny śmiertelnie potrącił 47-letniego mężczyznę.

Tożsamości ofiary nie ujawniono. Wszczęto śledztwo, które prowadzi policja z Minnesoty.

W ostatnich dniach nad ten amerykański stan nadciągnęła zima. Feralnego dnia w okolicy lotniska panowały trudne warunki pogodowe - temperatura wynosiła -2 st. Celsjusza, padał śnieg.

Z tego powodu na lotnisku Minneapolis-Saint Paul opóźnionych zostało ponad 200 lotów.