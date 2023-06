Remonty linii kolejowych w woj. śląskim będą latem wiązały się ze zmianami kursowania pociągów; dotyczą one m.in. odcinków linii Częstochowa – Katowice – Gliwice, Gliwice – Bytom, Pszczyna – Bielsko-Biała. Nadal niedostępne będzie połączenie Katowice – Bytom – Tarnowskie Góry.

Zdjęcie ilustracyjne

Chodzi o wprowadzaną od niedzieli 11 czerwca tzw. korektę rozkładu jazdy związaną z postępami prac na torach, które koordynuje zarządca kolejowej infrastruktury - spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. O wiążących się z nimi utrudnieniach i innych zmianach poinformował we wtorek rzecznik samorządowego przewoźnika Koleje Śląskie Maciej Zaremba.

Zaremba zasygnalizował m.in., że letnia korekta rozkładu jazdy będzie się wiązała z przywróceniem obsługi odcinka Chałupki - Bohumín, a także postojów na przystanku Goczałkowice-Zdrój i (sezonowo) na przystanku Dąbrowa Górnicza Pogoria.

Prowadzone remonty spowodują zawieszenie postojów na przystankach Rybnik Paruszowiec i Bielsko-Biała Północ, ale bilety KŚ będą honorowane w liniach autobusowych umożliwiających dojazd do okolic tych przystanków.

Nadal będą trwały prace na linii kolejowej do Tarnowskich Gór, ale wobec wniosków pasażerów zmieni się obsługa przystanków komunikacji zastępczej. W lipcu zakończą się zasadnicze prace w stacji Oświęcim. Do tego czasu część pociągów dojeżdża do Nowego Bierunia, z zapewnieniem komunikacji zastępczej.

Pociągi kursujące pomiędzy Rybnikiem a Raciborzem zostaną skierowane trasą objazdową przez Jejkowice, a pominięte przystanki mają być obsłużone komunikacją zastępczą na odcinku Rybnik - Sumina.

Od 11 czerwca ruch pociągów na odcinku Zebrzydowice - Cieszyn będzie wstrzymany z zapewnieniem komunikacji zastępczej. Powodem jest konieczna naprawa obiektów linii.

Autobusy zostaną wprowadzone również w ostatnim tygodniu wakacji pomiędzy Wodzisławiem Śląskim a Chałupkami, wobec budowy nowego przystanku Wodzisław Śląski Centrum. Na odcinkach Bielsko-Biała Główna - Żywiec, Milówka - Zwardoń oraz Myszków - Częstochowa w wybrane noce za pociągi będą jeździły autobusy komunikacji zastępczej.

Pociąg Ornak, który będzie kursował od 24 czerwca do 31 sierpnia, ma dojeżdżać do Zakopanego, jednak powrót na odcinku Zakopane - Poronin zapewni najpierw pociąg PolRegio Podhalańskiej Kolei Regionalnej, który dowiezie pasażerów do Ornaka, który stamtąd pojedzie do Katowic.

Dokładne godziny odjazdów oraz terminy kursowania pociągów dostępne są w liniowym rozkładzie publikowanym na stronie internetowej Kolei Śląskich oraz w internetowych wyszukiwarkach połączeń i na plakatach PKP Polskich Linii Kolejowych, dostępnych m.in. na dworcach kolejowych i peronach.

Koleje Śląskie należą do samorządu woj. śląskiego; na kilkunastu liniach w regionie przewożą ponad 20 mln pasażerów rocznie. Tabor przewoźnika liczy ok. 65 pociągów.