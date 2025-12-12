Ruch pociągów między Katowicami a Tychami w Śląskiem został wstrzymany. Minionej nocy nad rozjazdem w Katowicach pękła lina nośna sieci trakcyjnej - ustaliła reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Wszystkie pociągi z południa województwa będą kończyły bieg w Tychach lub Katowicach Ligocie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W związku z uszkodzeniem Koleje Śląskie odwołały już kilka składów. Trwają prace nad usunięciem awarii.

"Z powodu pęknięcia liny nośnej sieci trakcyjnej (tuż po godz. 1:00 w nocy) nad rozjazdem w stacji Katowice, mocno ograniczony jest ruch pociągów" - poinformował przewoźnik w oficjalnym komunikacie.

Koleje Śląskie poinformowały, że z powodu awarii odwołano:

pociąg Katowice - Żywiec (4.11) i powrotny Żywiec - Katowice,

pociąg Katowice - Chałupki (4.19) i powrotny Chałupki - Katowice,

pociąg Oświęcim - Mysłowice (5.35) i powrotny - uruchomiono zastępczą Komunikację Autobusową.

Opóźnione mogą być także inne składy np. Intercity relacji Bielsko-Biała - Warszawa Wschodnia.

Na całym terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w autobusach i tramwajach honorowane są bilety Kolei Śląskich.