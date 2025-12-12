Ruch pociągów między Katowicami a Tychami w Śląskiem został wstrzymany. Minionej nocy nad rozjazdem w Katowicach pękła lina nośna sieci trakcyjnej - ustaliła reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Wszystkie pociągi z południa województwa będą kończyły bieg w Tychach lub Katowicach Ligocie.
W związku z uszkodzeniem Koleje Śląskie odwołały już kilka składów. Trwają prace nad usunięciem awarii.
"Z powodu pęknięcia liny nośnej sieci trakcyjnej (tuż po godz. 1:00 w nocy) nad rozjazdem w stacji Katowice, mocno ograniczony jest ruch pociągów" - poinformował przewoźnik w oficjalnym komunikacie.
Koleje Śląskie poinformowały, że z powodu awarii odwołano:
- pociąg Katowice - Żywiec (4.11) i powrotny Żywiec - Katowice,
- pociąg Katowice - Chałupki (4.19) i powrotny Chałupki - Katowice,
- pociąg Oświęcim - Mysłowice (5.35) i powrotny - uruchomiono zastępczą Komunikację Autobusową.
Opóźnione mogą być także inne składy np. Intercity relacji Bielsko-Biała - Warszawa Wschodnia.
Na całym terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w autobusach i tramwajach honorowane są bilety Kolei Śląskich.