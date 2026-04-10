Gliwicka prokuratura postawiła zarzuty 11 osobom zatrzymanym w związku z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się produkcją i sprzedażą substancji zabronionych w sporcie, fałszowaniem produktów leczniczych oraz praniem brudnych pieniędzy. Grupa oferowała preparaty sprzedawane przez internet, które stanowiły realne zagrożenie dla zdrowia.

Zarzuty dla 11 osób za produkcję i sprzedaż nielegalnych substancji

W miniony wtorek, w ramach szeroko zakrojonej operacji, kilkudziesięciu policjantów, w tym funkcjonariuszy jednostek kontrterrorystycznych, przeprowadziło przeszukania i zatrzymania w dziewięciu lokalizacjach w Warszawie , Radomiu i województwie świętokrzyskim. W akcji uczestniczyło ponad 70 funkcjonariuszy, a także przedstawiciel Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA).

Śledztwo, nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach, ujawniło, że oferowane substancje były znane w środowisku sportowym jako SARM-y, peptydy oraz inne środki anaboliczne i hormonalne.

W rzeczywistości były to substancje niedopuszczone do obrotu z powodu istotnych skutków ubocznych, takich jak negatywny wpływ na układ krwionośny i hormonalny, toksyczność dla wątroby oraz działanie rakotwórcze.

"Realne zagrożenie wynikające ze stosowania tych substancji związane jest przede wszystkim z ich długotrwałym stosowaniem, negatywnie wpływającym na działanie różnych narządów organizmu" - podkreśliła prokuratura.

Co policja znalazła u zatrzymanych?

Podczas akcji zabezpieczono kilkanaście tysięcy substancji zabronionych, fiolki, kapsułki, etykiety, wartościowe przedmioty, około pół miliona złotych w gotówce, a także broń i narkotyki. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania brudnych pieniędzy.

Cztery osoby zostały aresztowane na trzy miesiące, a siedem pozostałych objęto dozorem policyjnym i zobowiązano do wpłacenia poręczeń majątkowych. Prokuratura podkreśla, że sprawa ma wielowątkowy i skomplikowany charakter, a śledztwo jest prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki zajmujące się przestępczością farmaceutyczną i dopingową.