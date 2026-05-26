W Göteborgu doszło do kolizji tramwaju z autonomicznym autobusem w pierwszym dniu jego kursowania z pasażerami. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale pojazd został wycofany z ruchu do czasu przeprowadzenia inspekcji.

Tramwaj uderzył w autonomiczny autobus w Göteborgu. Incydent w pierwszym dniu przewozu pasażerów

25 maja w drugim co do wielkości mieście Szwecji doszło do niecodziennego zdarzenia. Autonomiczny autobus, który właśnie rozpoczął przewóz pasażerów, został uderzony przez tramwaj.

Autonomiczny autobus z pasażerami na pokładzie w Göteborgu zahamował i został uderzony od tyłu przez tramwaj. Nie ma ofiar - poinformował AFP Patrik Chi, rzecznik Västtrafik (regionalny operator transportu publicznego w zachodniej Szwecji).

Niefortunny początek drogi

Autonomiczny autobus kursował w centrum Göteborga od końca marca, jednak dopiero 25 maja rozpoczął przewóz pasażerów. Na pokładzie znajdował się kierowca, który w razie potrzeby mógł przejąć kontrolę nad pojazdem. Linia 169, znana jako Gårda autonom, obsługuje siedem przystanków na trasie o długości 5 km.

Celem wprowadzenia nowego środka transportu - jak podkreśla Västtrafik - jest rozwój nowoczesnych, ekologicznych i bezpiecznych rozwiązań w transporcie publicznym, które mogą przyczynić się do zmniejszenia korków, emisji spalin oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Autonomiczne autobusy i pojazdy kursują już w kilku europejskich miastach, jednak każda trasa wymaga osobnych zezwoleń. Unia Europejska nie wprowadziła jeszcze jednolitych przepisów dotyczących komercyjnego wdrażania takich rozwiązań. Władze unijne rozważają obecnie kwestie bezpieczeństwa, odpowiedzialności oraz ochrony danych związane z rozwojem tej technologii.

Västtrafik nie podał jeszcze, kiedy autonomiczny autobus powróci na trasę. Tramwaje w Göteborgu, które tworzą jeden z największych systemów w Europie Północnej, kursują bez zakłóceń.