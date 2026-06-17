Portugalią wstrząsnęła informacja o postawieniu niemal 8 tysięcy zarzutów byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Paulo Abreu dos Santosowi. Śledztwo ujawniło przerażające szczegóły dotyczące wykorzystywania seksualnego dzieci oraz dystrybucji materiałów pedofilskich. Polityk przyznał się do winy.

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Były wiceminister sprawiedliwości Portugalii Paulo Abreu dos Santos usłyszał 7986 zarzutów dotyczących przestępstw na tle seksualnym wobec dzieci.

Większość zarzutów dotyczyła przygotowania, posiadania i dystrybucji materiałów pedofilskich.

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Portugalska prokuratura postawiła Paulo Abreu dos Santosowi, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości, aż 7986 zarzutów związanych z przestępstwami na tle seksualnym wobec dzieci. Jak informują lokalne media, większość z nich dotyczy przygotowywania, posiadania oraz dystrybucji materiałów o charakterze pedofilskim. Polityk przyznał się do winy, a śledczy ujawniają kolejne szokujące szczegóły sprawy.

Ofiara i miejsce przestępstw

Według ustaleń prokuratury jednym z głównych wątków śledztwa jest wykorzystywanie seksualne 10-letniego chłopca. Blisko tysiąc zarzutów dotyczy materiałów o charakterze pedofilskim, które dokumentowały przestępstwa popełniane wobec tego dziecka. Szczególnie bulwersujący jest fakt, że do co najmniej dwóch aktów wykorzystywania doszło na terenie świątyni religii afroamerykańskiej candomble, gdzie polityk regularnie bywał od kilku lat.

Śledztwo wykazało, że Paulo Abreu dos Santos dopuścił się przestępstw w okresie, gdy był zastępcą ministry sprawiedliwości Catariny Sarmento e Castro w rządzie Antonia Costy. Obecnie Costa pełni funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej, co dodatkowo podnosi rangę sprawy i wzbudza pytania o skuteczność mechanizmów kontroli w instytucjach państwowych.

Międzynarodowe śledztwo i rola amerykańskich służb

Kluczowe znaczenie dla rozwoju śledztwa miała współpraca z amerykańskimi służbami. To właśnie one, prowadząc dochodzenie dotyczące międzynarodowej siatki pedofilskiej, natrafiły na ślady działalności Abreu dos Santosa. Ustalono, że część materiałów pedofilskich, które były rozpowszechniane w zamkniętych grupach na komunikatorze Signal, pochodziła z komputera należącego do portugalskiego ministerstwa sprawiedliwości.

Paulo Abreu dos Santos został zatrzymany w grudniu poprzedniego roku. Według śledczych, materiały pedofilskie były przez niego przekazywane w sieci co najmniej od 2023 roku. Obecnie 38-letni polityk i adwokat oczekuje na proces.