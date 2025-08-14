Jedna osoba zginęła w wyniku wybuchu w Sosnowcu. Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, w 4-piętrowym budynku eksplodowała nieznana substancja.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do tragedii doszło w bloku przy ul. Staropogońskiej w Sosnowcu. W mieszkaniu, w którym nastąpiła eksplozja, nie było przyłącza gazu.

Z bloku ewakuowano 14 osób. Po północy zakończyła się akcja strażaków. Lokatorzy wrócili do swoich mieszkań.

Okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać policja i prokuratura.