Jedna osoba zginęła w wyniku wybuchu w Sosnowcu. Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, w 4-piętrowym budynku eksplodowała nieznana substancja.
Do tragedii doszło w bloku przy ul. Staropogońskiej w Sosnowcu. W mieszkaniu, w którym nastąpiła eksplozja, nie było przyłącza gazu.
Z bloku ewakuowano 14 osób. Po północy zakończyła się akcja strażaków. Lokatorzy wrócili do swoich mieszkań.
Okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać policja i prokuratura.
